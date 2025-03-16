Билеты в театр теперь можно будет купить только по паспорту

С 15 марта в Москве изменились правила покупки билетов в театры: теперь для их приобретения нужно указывать персональные данные. Нововведение направлено на борьбу с перекупщиками, которые скупают билеты и продают их по завышенным ценам. Однако вместе со спекулянтами неудобства испытали и обычные зрители – многие до сих пор не понимают, как работает новая система и для чего нужно покупать билеты в театр по паспорту.

Теперь при покупке билета необходимо ввести свои паспортные данные. Эта информация фиксируется в системе, а сам билет становится именным. На входе в театр у зрителя могут проверить документ, чтобы убедиться, что билет действительно принадлежит ему.

Такой подход уже давно применяется на крупных спортивных и музыкальных мероприятиях, но в театральной сфере он пока вызывает много вопросов.

Многие поклонники театра недовольны нововведением: им не нравится, что процесс покупки стал сложнее. Некоторые и вовсе отказываются от посещения спектаклей, опасаясь бюрократических сложностей.

Сами театры также оказались в непростом положении. С одной стороны, новые правила помогают избавиться от спекулянтов, с другой – могут снизить посещаемость. Ведь часть зрителей просто не хочет разбираться в новой системе и предпочитает вовсе отказаться от похода в театр.