Арт-персона марта: главный куратор Фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина (Q&A)

Мария Калинина – куратор, исследователь и преподаватель в сфере современного искусства. Мария является автором курсов для НИУ ВШЭ, Школы Родченко, МСИ "Гараж" и других учебных заведений, членом редакционного совета "Художественного журнала" и сооснователем международного фестиваля активистского искусства "МедиаУдар",

Ранее Мария курировала проекты для ЦСИ Винзавод "Старт", ГЦСИ и ГМИИ им. Пушкина.





Q&A

(или продолжи мысль)

Каждое утро я начинаю… с чтения и обсуждения новостей из мира искусства, а также большого количества кофе в семейном кругу. После – усиленные спортивные тренировки или прогулка с ребенком до детского сада.

Мой идеальный день – побег от однообразия. Я не очень люблю рутину, и обычно быстро утомляюсь от ритуалов и повторяющихся практик.

Во многом мой ритм и настрой зависят от текущих кураторских проектов, так как общение с художниками всегда приводит к непредсказуемым решениям. Именно поэтому идеальным днем можно считать плодотворные диалоги с художниками или кураторами-коллегами, в ритме которых я и существую.

Горжусь, что… успела поработать с легендарными кураторами, которые научили меня основам профессии. В их числе были Андрей Ерофеев, Виктор Мизиано, Иосиф Бакштейн, Мария Линд и другие.



Чтобы оставаться в курсе интересных событий, я регулярно общаюсь с людьми, которые следят за повесткой. Также слежу за книжными новинками или другой просветительской информацией, которая может меня заинтересовать. Помимо этого, для вдохновения, стараюсь посещать выставочные проекты или просматривать их в онлайн-формате.



Искусство современно, когда оно… не показывает актуальные образы, а формулирует пути будущего из сегодняшнего дня.



Мы живем в подходящее время… для поиска самих себя.



Рекомендую… хотя бы раз в жизни посетить Центр искусств королевы Софии в Мадриде, прочитать книгу Маурицио Лаццарато "Марсель Дюшан и отказ трудиться", посмотреть фильм режиссера Ясудзиро Одзу "Вкус риса с зеленым чаем" или любой другой его фильм.

В моем гардеробе, как и у моих коллег, обязательно много черного. В нашей профессиональной среде шутят, что черный – униформа куратора.

Мой маленький секрет успеха состоит в том, что я мечтаю и настойчиво пробиваю путь, который зачастую виден и понятен только мне.

Редакция Клео благодарит пресс-службу Фонда современного искусства MaxArt за помощь в организации интервью.