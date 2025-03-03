Искусство в городе: мозаичные панно Москвы [Часть 1. Лирика]

Зимой мы говорили об интересных граффити, украсивших фасады столичных домов за последние пару десятков лет. Предшественницей современных муралов можно считать… советскую мозаику, как бы неожиданно это ни звучало. В 1960–1970-е годы мозаичное искусство в Советском Союзе переживало подъем: государственный запрет на использование излишеств в архитектуре (по сути, отказ от сталинского ампира) открыл дорогу более авангардным решениям в градостроительстве.





Стоит ли говорить, что абсолютной свободой в создании панно советские монументалисты не обладали: ни в период оттепели, ни в более поздние годы существования строя. Сюжет работ должен был соответствовать идеологическим ценностям режима: побуждать к общественно полезной деятельности, напоминать о важных событиях в истории страны…





Политический пафос, заложенный в мозаике позднего советского периода, удачно передает выбранный художественный метод: местами абстрактный, местами кубофутуристический. Остроконечная геометрия элементов мозаики благоволит авангардным формам – которые, в свою очередь, продолжают раскрывать идеи соцреализма.

В центр панно советские художники часто помещали пионеров, первооткрывателей, солдат, врачей, изображая деятельных героев застывшими на полотне вечности. Хотя большинство работ советской мозаики изящными не назовешь, такие композиции все же существуют. Например, панно "Осень" в здании Музея современного искусства "Гараж".





В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в 1968 году открылось знаковое место: кафе "Времена года". Знаковое, потому что туда непременно заходили туристы, делегаты и прочие гости парка: пообедать и обсудить впечатления от прогулки. Мозаичное панно "Осень" на одной из внутренних стен кафе было создано в период с 1968 по 1971 год; автор работы, к сожалению, неизвестен. “Времена года” перестали существовать в перестройку, а здание еще лет двадцать оставалось пустующим, пока в 2011 году его не отреставрировал голландский архитектор Рем Колхас.





Советский конструктивизм в руках архитектора приобрел совершенно новое, гораздо более современное звучание, при этом Колхас решил сохранить некоторые "детали" интерьера неизменными: в том числе, настенное панно "Осень". Работа выглядит не слишком характерно для социалистической традиции мозаики: плавные летящие фигуры, ассиметричные сочетания, пастельная гамма цветов… По композиции, “Осень” немного напоминает "Сотворение Адама" Микеланджело, а образ юноши в центре панно словно вдохновлен живописью Боттичелли.

[DSC04997]





В 2015 году в отреставрированное здание на Крымском Валу переехал Музей современного искусства “Гараж” (до 2014 года – Центр современного искусства). Сегодня мозаичное панно “Осень” узнают как негласный символ “Гаража”. Между тем, “Времена года” вновь открыты для посетителей – только теперь не кафе, а ресторан, открытый в пяти минутах ходьбы от здания Музея.