Семейная комедия "Пушистые каникулы" с говорящим скунсом выйдет в прокат 6 ноября

Компании "Ракета Релизинг" и Arna Media представили тизер приключенческой комедии "Пушистые каникулы", премьера которой состоится 6 ноября. Фильм обещает стать главным семейным событием осени и объединить зрителей всех возрастов благодаря сочетанию живого юмора, трогательной истории и впечатляющей визуальной составляющей.





Сюжет картины разворачивается вокруг двух девятилетних друзей – Майи и Яна, решивших спасти свой любимый лагерь от сноса. На их пути появляется неожиданный союзник – обаятельный скунс по имени Фриц, обладающий человеческим голосом и характером не менее выразительным, чем у самих героев. Вместе они отправляются в лесное путешествие, чтобы доказать существование мифического медведя, легенда о котором может изменить судьбу всей долины.





Режиссером ленты выступила Сильвия Кер, знакомая зрителям по проектам "Элита" и "Галерея Вельвет". Над сценарием работали Марта Арменголь и Даниэль Гонсалес, известные своими добрыми историями для всей семьи. Роли исполнили Юлия Райя и Мартин Абелло Севильяно, а Фрица озвучил популярный испанский комик Карлос Латре.

Особенностью фильма стало полное отсутствие реальных животных на съемочной площадке – вместо этого команда использовала 3D-анимацию высочайшего уровня. Более двадцати цифровых персонажей интегрированы в сотни сцен, что создает эффект полного присутствия и органичного взаимодействия с актерами.





Съемки проходили в живописных регионах Испании – Сории и Вискайе, где создатели нашли идеальные пейзажи для воплощения сказочного приключения. Атмосферу усиливает музыкальное сопровождение композитора Клаудии Коррейи, подчеркивающее эмоциональные и комедийные моменты картины.

"Пушистые каникулы" – это не просто история о детях и животных. Это фильм о храбрости, верности и вере в добро, способный напомнить зрителям о важности дружбы и заботы о природе. Картина объединяет элементы приключений, комедии и легкого триллера.