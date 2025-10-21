Ежегодный фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival анонсировал программу

Основанный в 2017 году коллекционером Инной Баженовой, фестиваль The Art Newspaper Russia задумывался как авторский проект, пожалуй, самой известной в стране газеты об искусстве (Баженова являлась ее первым издателем и одним из инициаторов). Позднее руководство фестивалем перешло к Ольге Ярутиной, возглавившей TANR в 2023 году.

Сменивший свое название в 2024 году, The Art Film Festival взял курс на новые города и киноформаты. Теперь афишу фестиваля наполняют самые разные работы кинорежиссеров, начиная с музейных авантюр и заканчивая глубоко личными историями художников, документальными свидетельствами эпохи. Часть фильмов, демонстрируемых в рамках The Art Film Festival, отмечены международными наградами, призами Берлинского и Каннского кинофестивалей, Sundance, Tribeca и других.





Сегодня география фестиваля охватывает восемь российских городов: кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это также Владимир, Самара, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск (последний присоединился в 2025 году). Традиционно событие состоится в конце октября: в этом, восьмом по счету, сезоне оно пройдет с 20 октября по 2 ноября. В столице показы дополнит специальная программа от Центра визуальной культуры Beton, состоящая из дискуссий и авторских презентаций работ. Сфокусированная в основном на московских площадках, спецпрограмма посетит и регионы: например, в Новосибирске планируется встреча с создателями фильма "Анатолий Белкин. Высокая вода" Юлией Бобковой и Станиславом Ершовым, а в Перми пройдет обсуждение картины "Выставка прощения".





Для открытия фестиваля был выбран фильм-шутка, легкое мокьюментари о трудностях с пониманием современного искусства у рядового российского зрителя. В 40-минутной картине Алексея Мартынова рассказ об экспонатах настоящей выставки "Это лучшее, что у нас есть" (проходила в ММОМА на Гоголевском бульваре весной 2025 г.) перекликается с придуманной историей о визите в музей четырех посетителей – каждый из них олицетворяет определенный зрительский типаж.

В программу восьмого сезона фестиваля вошли несколько ярких фильмов-портретов. Среди них – "Высокая вода" (реж. Юлия Бобкова, 2025), кинобиография советского нонконформиста Анатолия Белкина, "Черкашины. Перформанс перестройки" (реж. Владимир Сумашедов, 2025) – картина об экспериментальном творчестве пары художников, Наташи и Валерия Черкашиных, которые провели знаменитую серию перформансов в московском метро в 1990-е годы, а также "Тени за кадром" (реж. Иван Батурин, 2024), фильм о Людмиле Кусаковой, одной из первых женщин на "Мосфильме" среди художников-постановщиков.





Часть работ в афише The Art Film Festival освещают целое направление в искусстве: например, "Пионеры японского авангарда" (реж. Амели Равале, 2024) и "Новая волна" (реж. Ричард Линклейтер, 2025) – названия фильмов, пожалуй, говорят сами за себя. Кроме того, "Птицы радости и печали" (реж. Василиса Кузьмина, 2024) – о формировании русской майолики в архитектуре модерна или "Дело было в Нигерии" (реж. Эма Эдосио-Дилен, 2025), художественный фильм про нигерийские танцевальные комьюнити, их путь в мире шоу-бизнеса, борьбу и радость, выраженные через движение.





Вместе с тем некоторые картины очень тонко передают настроение времени и шлейф мысли автора – и, возможно, поэтому с трудом встраиваются в заданные тренды. Здесь стоит в первую очередь упомянуть "Интегральное исчисление" (реж. Борис Юхананов, 2024), кинодиптих об иных формах сознания, показ которого будет организован в память о художественном руководителе Электротеатра. В картине "Ча-ча-Чайнатаун" (реж. Лука Юаньюань Ян, 2024) интересен взгляд на происходящее главной героини – пожилой звезды бурлеска, отправляющейся в мировое турне, а в мультфильме "История огня" (реж. Венью Ли) – обезоруживающая живописная обертка, прячущая под собой серьезный. эпос.





Даже на фестивале, посвященном искусству, найдется место для картин-сенсаций. Поиск и тайна, приключение и скандалы – в программе The Art Film Festival присутствуют и такие сюжеты. Главный герой "Выставки прощения" (реж. Титус Кафар, 2024) стремится заглушить боль от неразрешенных семейных проблем через искусство, а детектив "Украденный Караваджо" (Джошуа Кассар Гаспар, 2025) повествует о попытке священника расследовать преступление в музейном мире. Фотограф Анна Мариани в "Путешествии с фотоаппаратом" (реж. Альберто Рено, 2024) открывает новый взгляд на архитектуру Бразилии, в то время как ее знаменитый итальянский коллега Оливьеро Тоскани встречается с человеком, на протяжении года выдававшим себя за звезду (фильм "Тиранский заговор", реж. Манфреди Лучибелло, 2024).

Возрастное ограничение: 18+

Расписание фильмов и иные подробности смотрите на сайте фестиваля, а также на сайтах киноплощадок, участвующих в The Art Film Festival в вашем городе.