Идея для выходного дня: провести "Ночь музеев" в стиле рейва

Помните финальную сцену из романа "Парфюмер" Патрика Зюскинда? Одержимые неподражаемым ароматом Гренуя, жители Граса теряют волю и, вместо того чтобы казнить загадочного убийцу, впадают в состояние экстаза. Хотя концовка романа звучит как плод богатого воображения автора, не исключено, что Зюскинд вдохновлялся реальными событиями для написания своей эпатажной книги. Если верить историкам, в 1518-ом году Страсбург охватила танцевальная чума: несколько сотен человек плясали до изнеможения на улицах города, некоторые, обессилев, умирали, не переставая при этом компульсивно двигаться.





Что стало причиной внезапной хореомании в среде, далекой от увлечений танцем, остается загадкой; среди версий – массовое отравление спорыньей, грибом, вызывающим интоксикацию и наваждение, помутнение коллективного бессознательного и даже нервное заболевание. Сегодня, пять столетий спустя, не менее интересным выглядит решение правительства Страсбурга: дать охваченным манией натанцеваться, чтобы выпустить пар. Оно, кстати, не слишком помогло: танцующие продолжали свой неистовый пляс, пока сумасшествие не завершилось (так же внезапно, как и началось) через четверть года.





Как этот странный эпизод связан с практиками настоящего – спросите вы? Ведь мало кто в здравом уме согласится повторить "пляски Святого Витта", даже в танцевальных кругах. Другое дело – ненадолго почувствовать себя на месте хореоманов, в какой-нибудь особенный день, в совершенно особенном месте… Заинтересовавшихся кураторы фестиваля "Танцевальная чума", Юлия Баранюк и Ксения Кудасова, приглашают испытать опыт 1518-го года: 17-го мая, в Зверевском центре свободного искусства.





Мероприятие пройдет в рамках ежегодной московской акции "Ночь музеев": с 16 часов и до глубокой ночи посетителей будет ждать необычная программа, включающая мультимедийную выставку и, конечно, танцевальные перформансы. Принять участие в "Чуме" можно по-разному: пространство будет охвачено музыкой, драйвом, движением, объектами искусства – градус вовлеченности определяют сами гости фестиваля, хотя вряд ли кто-то сумеет остаться абсолютно равнодушным.





Вот как объясняет концепцию один из кураторов события, Юлия Баранюк:

"Танцевальная чума" – не просто исторический курьез, а метафора одержимости. Мы понимаем танец в самом широком смысле, поэтому в "Ночь Музеев" танцевальной чумой будет охвачено все: живое и неживое, филигранное и неуклюжее, простое как грабли и высокотехнологичное, серьезное и разной степени чудаковатости.

"Ночь музеев" в Зверевском центре не дает ответов, а заражает вопросами. Возможно, танец 1518-го года был не болезнью, а языком, на котором тело говорило с миром? А наша одержимость технологиями – та же "чума", но в новой оболочке? И главное, готовы ли вы стать частью этого диалога, где продолжать его означает… продолжать двигаться?"

Возрастное ограничение: 18+

Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация. Подробности смотрите на сайте события.