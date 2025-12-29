"Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе установил рекорд кассовых сборов студии A24

Динамичная драма "Марти Великолепный" стала рекордным релизом студии A24, собрав 28,3 миллиона долларов в американском прокате за первые дни после премьеры. Это абсолютный максимум для независимой компании, ранее державшей планку благодаря фильму "Гражданская война" (25,5 млн).





Главный герой картины, профессиональный игрок в настольный теннис Марти Маузер, – персонаж, придуманный режиссером Джошем Сэфди. Действие разворачивается в 1950-е годы, а сам сюжет – энергичная история о человеке, одержимом успехом и вниманием публики. Шаламе создал образ, далекий от привычных экранных идеалов: его Марти болтлив, самоуверен, временами манипулятивен, но при этом невероятно обаятелен и, безусловно, талантлив.

Вместе с Шаламе в фильме снялись Гвинет Пэлтроу, Одесса Эсейн, Кевин О’Лири, Тайлер, The Creator, Абель Феррара и Тим Рот, сообщает интернет-издание RidLife. Такое сочетание артистов и жанровой эклектики оказалось выигрышным. На Rotten Tomatoes картина получила впечатляющие 95% положительных отзывов.

Производственный бюджет фильма оценивается в 70 миллионов долларов – крупнейшее вложение в истории студии. Это смелое решение уже оправдало себя.

Для Шаламе фильм стал третьим подряд декабрьским хитом – после "Вонки" и биографической драмы о Бобе Дилане "Совершенно неизвестный".