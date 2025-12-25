От Истры до Нижнего Новгорода: лучшие выставки 2025 года

Разбирая насыщенный выставочный год, Клео.ру решил рассмотреть его через призму четырех ключевых форматов. В нашем дайджесте, созданном с учетом мнения зрителей, проекты собраны по номинациям: международное сотрудничество, выставка-сателлит, новаторский проект и кураторский взгляд.

Международное сотрудничество:

"Свет между мирами. Искусство 1920-х–1930-х годов через встречу двух музейных коллекций" (12+), музей "Новый Иерусалим" (г. Истра)

Третья и четвертая декады ХХ века – десятилетия между уже почти отгремевшим авангардом и еще не начавшейся оттепелью – не самые заметные отрезки в истории российского и советского искусства. Выставка "Свет между мирами" (12+), задуманная как встреча двух коллекций из Музея "Новый Иерусалим" (г. Истра) и Музея имени Савицкого (г. Нукус, Узбекистан), восполнила этот пробел с выставочной и исследовательской точки зрения. Проект объединил работы ярких советских модернистов, живших и работавших в разных уголках большой страны. Концептуальная рамка, предложенная сотрудниками "Нового Иерусалима" и другими научными консультантами, в частности, искусствоведом Надеждой Плунгян и специалистом по русскому искусству Александром Балашовым, придала экспозиции глубины прочтения.

Выставка "Свет между мирами" (12+) проходила с 30 мая по 8 ноября 2025 года.

Выставка-сателлит:

"Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда" (16+), Третьяковская галерея в Самаре

Выставочный проект, объединивший великолепные коллекции двух русских меценатов Ивана Морозова и Сергея Щукина, стартовал ровно десять лет назад. В его подготовке приняли участие ГМИИ им. Пушкина, Третьяковская галерея в Москве и Музей "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге. Первые пять лет выставка-"блокбастер" удивляла аудиторию столиц, причем не только в России, но и, например, в Париже, после чего проект отправился в региональное турне. В 2025 году жители и гости Самары смогли увидеть 52 художественные работы из собрания Ивана Морозова. В экспозицию в самарской Третьяковке вошли полотна русских авангардистов, таких как Роберт Фальк, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, а также их французских коллег: импрессионистов и постимпрессионистов, от Сезанна до Тулуз-Лотрека.

Выставка "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда" (16+) прошла с 30 апреля по 28 сентября 2025 года.

Новаторский проект:

Первая международная биеннале экологического искусства (6+), шесть площадок в центре Нижнего Новгорода

Искусство, как известно, поднимает вечные темы, а экологические вопросы уже давно вышли из разряда отвлеченных разговоров и призывают человека к действию: если не ради себя, то хотя бы с осознанием ответственности перед миром. Биеннале экологического искусства – долгожданный и очень своевременный проект для российской арт-сцены. В месте проведения, Нижнем Новгороде, специальные проекты события охватили шесть площадок: от "Арсенала" (Волго-Вятского филиала ГМИИ им. Пушкина) до известной нижегородской студии "Тихая". Работы художников на выставке "Кожа Земли" (6+, куратор Юлия Аксенова), главного проекта биеннале, и вовсе расположились на территории рынка и гостиницы – зрители, принявшие эстафету увидеть все арт-объекты, смогли не только задуматься о важном, но и лучше изучить исторический центр города.

Первая международная биеннале экологического искусства прошла с 18 апреля по 20 ноября 2025 года.

Кураторский взгляд:

"Порывы и дуновения". К 20-летию галереи pop/off/art (12+), Цех красного, ЦСИ Винзавод (Москва)

Искусствоведы Сергей и Ольга Поповы основали галерею современного искусства pop/off/art в Москве 20 лет назад. В этом году галерея отметила юбилей выставкой "Порывы и дуновения" (12+), где были представлены произведения 35 художников, сотрудничавших с pop/off/art с момента ее открытия. Хронология выставочной деятельности галереи в концепции выставки протекает на фоне "сгустков" времени: субъективного переживания разных периодов в истории отечественного искусства. Советский андеграунд, в том числе московский концептуализм, акционизм 1990-х, молодое российское искусство нулевых, а затем и десятых – итого, около полувека художественных практик. Иван Новиков, куратор проекта, сумел объединить работы художников не только по историческому принципу, но и на основании трудноуловимых эстетических пересечений.

Выставка "Порывы и дуновения" (12+) прошла с 5 февраля по 23 марта 2025 года.