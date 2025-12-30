Умер иллюзионист Эмиль Кио

На 88-м году жизни скончался выдающийся артист цирка, народный артист России Эмиль Кио. Печальную новость сообщил коллега и руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный, выразив слова поддержки родным и поклонникам мастера. Причины смерти пока не раскрываются.

Артист оставил после себя яркое наследие и продолжил знаменитую династию иллюзионистов. Он был сыном прославленного Эмиля Кио-старшего и братом иллюзиониста Игоря Кио, вместе с которым многие годы радовал зрителей.

Творческий путь артиста начался в 1961 году в качестве ассистента в номерах своего отца, а уже в 1966-м он создал собственный иллюзионный аттракцион. Согласно популярной цирковой легенде, впервые маленький Эмиль выбежал на манеж еще в двухлетнем возрасте, испугавшись за мать во время знаменитого номера "Распиливание женщины".

За долгую карьеру мастер иллюзий представил публике множество уникальных фокусов, включая трюк с "мягким канатом" и знаменитый номер с автомобилем "Запорожец". Он провел более 14 тысяч представлений, гастролируя по всему миру и прославляя советское и российское цирковое искусство.

Помимо выступлений, Эмиль Кио внес значительный вклад в развитие циркового сообщества. С 1991 по 2016 год он возглавлял Союз цирковых деятелей России. В 1990 году был удостоен почетного звания народного артиста РСФСР.

Прощание с Эмилем Кио состоится 2 января на Троекуровском кладбище в Москве.