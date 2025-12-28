Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в продолжении культового фильма "Красотка"

Ведутся переговоры о съемках "Красотки-2". Джулия Робертс и Ричард Гир уже дали свое согласие исполнить главные роли.
Джулия Робертс и Ричард Гир, одна из самых запоминающихся пар Голливуда 90-х, дали согласие на участие в продолжении легендарного фильма "Красотка". Как сообщает издание Mirror, актеры "начали переговоры с руководством Disney", и при отсутствии непредвиденных обстоятельств проект получит зеленый свет.
Фильм, вышедший в 1990 году, стал не просто романтической комедией, а своего рода символом эпохи. История о финансовом магнате Эдварде Льюисе и девушке Вивьен, которая перевернула его жизнь, превратила Джулию Робертс в икону и принесла ей первую номинацию на "Оскар". Тогда актрисе было 23 года, а Ричарду Гиру – 41.
По данным инсайдеров, новая картина станет не ремейком, а "переосмысленным продолжением" оригинальной истории. Сценарий уже находится в разработке, и если проект получит одобрение Disney, зрители смогут увидеть, как изменилась жизнь героев спустя десятилетия.
Любопытно, что еще несколько лет назад Робертс говорила, что не видит возможности для сиквела. По ее словам, эта история не актуальна в нынешнее время.
Пока официальных комментариев от Disney не поступало, но фанаты уже обсуждают, каким может быть "Красотка-2". Возможно, зрителей ждет история о том, как Вивьен и Эдвард спустя годы снова учатся любви.