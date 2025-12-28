Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в продолжении культового фильма "Красотка"

Джулия Робертс и Ричард Гир, одна из самых запоминающихся пар Голливуда 90-х, дали согласие на участие в продолжении легендарного фильма "Красотка". Как сообщает издание Mirror, актеры "начали переговоры с руководством Disney", и при отсутствии непредвиденных обстоятельств проект получит зеленый свет.

Фильм, вышедший в 1990 году, стал не просто романтической комедией, а своего рода символом эпохи. История о финансовом магнате Эдварде Льюисе и девушке Вивьен, которая перевернула его жизнь, превратила Джулию Робертс в икону и принесла ей первую номинацию на "Оскар". Тогда актрисе было 23 года, а Ричарду Гиру – 41.