Памяти Веры Алентовой: забытые роли легендарной актрисы

Клео.ру вспоминает малоизвестные работы народной артистки России.
Народная артистка России Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет после церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. На панихиде актриса внезапно почувствовала себя плохо, наступила клиническая смерть. Попытки медиков оказались тщетными.
Алентова прослужила на сцене более 60 лет и создала галерею образов в кино, на телевидении и в театре. Помимо всенародно известных работ ("Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "И все-таки я люблю"), в ее карьере были и менее известные, но значимые роли. В них актриса раскрывала сложные характеры, демонстрировала психологическую глубину и умение перевоплощаться.
Настя Овчинникова – "Такая короткая долгая жизнь" (1975, телевизионный фильм)
Фрагмент из фильма "Такая короткая долгая жизнь" (1975), реж. Константин Худяков
Алентова сыграла главную роль в восьмисерийной драме о судьбе простой женщины. Ее героиня Настя проходит путь длиною в два десятилетия: начинается молодой сельской девушкой и через потери, войну, переезд в город, обретение новой семьи и воспитание ребенка проживает сложную жизнь на глазах зрителей. Вера Алентова тонко передала эволюцию характера Насти – от наивности и горя к зрелой стойкости. Эта малоизвестная сегодня роль демонстрирует ранний драматический дар актрисы, сумевшей сделать судьбу обычной советской женщины близкой и понятной каждому.
Светлана Васильевна – "Время желаний" (1984, художественный фильм)
В этой мелодраме героиня Алентовой Светлана – дама бальзаковского возраста, решившая во что бы то ни стало устроить личное счастье. Она настойчиво ищет состоятельного спутника жизни, пуская в ход женские чары и хитрость. Вера Валентиновна блестяще сыграла пробивную, расчетливую натуру, для которой материальные блага важнее искренних чувств. Несмотря на отрицательные черты, актриса придала Светлане объем – за внешней кокетливостью чувствуется одинокая душа. Роль стала заметной работой 1980-х и была отмечена критикой (в том числе Государственной премией РСФСР), закрепив статус Алентовой как разноплановой драматической актрисы.
Валентина Андроновна (Валендра) – "Завтра была война" (1987, драма)
В военной картине по повести Бориса Васильева Вера Алентова сыграла завуча по прозвищу Валендра – требовательную классную руководительницу старшеклассников накануне Великой Отечественной войны. Ее героиня на первый взгляд предстает властной, суровой женщиной, требующей безоговорочной дисциплины от учеников. Артистка создала яркий образ педанта и бюрократки, которая кажется бессердечной. Однако актрисе удалось показать и уязвимость Валентины Андроновны: за строгими принципами скрывается глубоко несчастный человек. В кульминационных сценах, когда характер героини дает трещину, зритель сочувствует ей. Эта роль – пример профессионального мастерства актриса, сумевшей даже в негативном персонаже раскрыть трагедию личности.
Соня Аниканова – "Зависть богов" (2000, художественный фильм)
На рубеже веков Вера Валентиновна снова удивила зрителей смелой ролью. В мелодраме, поставленной ее мужем Владимиром Меньшовым, актриса сыграла советского телережиссера Соню, которая в 1980-е годы вступает в страстный роман с французским переводчиком, которого сыграл Анатолий Лобоцкий (возле гроба которого и умерла Вера Алентова). Героиня, взрослая замужняя женщина, впервые позволила себе поддаться всепоглощающей любви – и Алентова выразительно показала и бурю нежных чувств, и страх перед осуждением. Ее Соня переживает "раскрепощение женской души", сложную смесь стремления быть счастливой и боязни быть отвергнутой. "Зависть богов" – не столь широко известный фильм, но критики отметили искреннюю игру народной артистки. Она сумела показать драму любви и долга, наполнив свою героиню теплотой, хрупкостью и внутренней смелостью.
Винни – спектакль "Счастливые дни" (Театр им. Пушкина)
Не только кинообразами славилась Вера Алентова – на сцене она тоже блистала. Одна из самых сложных театральных работ актрисы – спектакль по пьесе Сэмюэля Беккета "Счастливые дни". В образе Винни, женщины, погребенной по пояс в песке и нескончаемо говорящей, артистка держала зрительный зал в напряжении два действия подряд. Ее героиня цепляется за радостные воспоминания и привычные ритуалы, не желая сдаваться отчаянию. Критики отмечали невероятную отдачу актрисы, сумевшей этой минималистичной ролью выразить глубины экзистенциального одиночества и надежды. За исполнение Винни она была удостоена престижной театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая женская роль".
Мать Терехова – "Воскресенье" (2019, кинодрама)
Одной из последних ролей Алентовой в кино стала небольшая, но запоминающаяся работа в фильме режиссера Светланы Проскуриной "Воскресенье". Картина рассказывает о моральных терзаниях провинциального чиновника, и героиня Веры Валентиновны – его пожилая мать, чья тень смерти незримо присутствует над сюжетом. Ее персонаж прикован к постели и давно и медленно умирает, пока сын даже пытается за взятку купить для нее место на кладбище. Несмотря на пассивное состояние героини, Алентова привнесла в фильм мощный эмоциональный акцент: в нескольких сценах ее мудрые печальные глаза и тихий голос говорят о неизбежности исхода громче ярких речей. За эту работу 77-летняя актриса получила приз за Лучшую женскую роль на кинофестивале "Хрустальный источник" в Ессентуках.
Прощание с Верой Алентовой состоится на сцене ее родного Театра им. Пушкина.