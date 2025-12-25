Памяти Веры Алентовой: забытые роли легендарной актрисы

Алентова прослужила на сцене более 60 лет и создала галерею образов в кино, на телевидении и в театре. Помимо всенародно известных работ ("Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "И все-таки я люблю"), в ее карьере были и менее известные, но значимые роли. В них актриса раскрывала сложные характеры, демонстрировала психологическую глубину и умение перевоплощаться.

Народная артистка России Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет после церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. На панихиде актриса внезапно почувствовала себя плохо, наступила клиническая смерть. Попытки медиков оказались тщетными.

Фрагмент из фильма "Такая короткая долгая жизнь" (1975), реж. Константин Худяков

Алентова сыграла главную роль в восьмисерийной драме о судьбе простой женщины. Ее героиня Настя проходит путь длиною в два десятилетия: начинается молодой сельской девушкой и через потери, войну, переезд в город, обретение новой семьи и воспитание ребенка проживает сложную жизнь на глазах зрителей. Вера Алентова тонко передала эволюцию характера Насти – от наивности и горя к зрелой стойкости. Эта малоизвестная сегодня роль демонстрирует ранний драматический дар актрисы, сумевшей сделать судьбу обычной советской женщины близкой и понятной каждому.

Светлана Васильевна – "Время желаний" (1984, художественный фильм)





В этой мелодраме героиня Алентовой Светлана – дама бальзаковского возраста, решившая во что бы то ни стало устроить личное счастье. Она настойчиво ищет состоятельного спутника жизни, пуская в ход женские чары и хитрость. Вера Валентиновна блестяще сыграла пробивную, расчетливую натуру, для которой материальные блага важнее искренних чувств. Несмотря на отрицательные черты, актриса придала Светлане объем – за внешней кокетливостью чувствуется одинокая душа. Роль стала заметной работой 1980-х и была отмечена критикой (в том числе Государственной премией РСФСР), закрепив статус Алентовой как разноплановой драматической актрисы.

Валентина Андроновна (Валендра) – "Завтра была война" (1987, драма)





В военной картине по повести Бориса Васильева Вера Алентова сыграла завуча по прозвищу Валендра – требовательную классную руководительницу старшеклассников накануне Великой Отечественной войны. Ее героиня на первый взгляд предстает властной, суровой женщиной, требующей безоговорочной дисциплины от учеников. Артистка создала яркий образ педанта и бюрократки, которая кажется бессердечной. Однако актрисе удалось показать и уязвимость Валентины Андроновны: за строгими принципами скрывается глубоко несчастный человек. В кульминационных сценах, когда характер героини дает трещину, зритель сочувствует ей. Эта роль – пример профессионального мастерства актриса, сумевшей даже в негативном персонаже раскрыть трагедию личности.

Соня Аниканова – "Зависть богов" (2000, художественный фильм)





На рубеже веков Вера Валентиновна снова удивила зрителей смелой ролью. В мелодраме, поставленной ее мужем Владимиром Меньшовым, актриса сыграла советского телережиссера Соню, которая в 1980-е годы вступает в страстный роман с французским переводчиком, которого сыграл Анатолий Лобоцкий (возле гроба которого и умерла Вера Алентова). Героиня, взрослая замужняя женщина, впервые позволила себе поддаться всепоглощающей любви – и Алентова выразительно показала и бурю нежных чувств, и страх перед осуждением. Ее Соня переживает "раскрепощение женской души", сложную смесь стремления быть счастливой и боязни быть отвергнутой. "Зависть богов" – не столь широко известный фильм, но критики отметили искреннюю игру народной артистки. Она сумела показать драму любви и долга, наполнив свою героиню теплотой, хрупкостью и внутренней смелостью.

Винни – спектакль "Счастливые дни" (Театр им. Пушкина)





Не только кинообразами славилась Вера Алентова – на сцене она тоже блистала. Одна из самых сложных театральных работ актрисы – спектакль по пьесе Сэмюэля Беккета "Счастливые дни". В образе Винни, женщины, погребенной по пояс в песке и нескончаемо говорящей, артистка держала зрительный зал в напряжении два действия подряд. Ее героиня цепляется за радостные воспоминания и привычные ритуалы, не желая сдаваться отчаянию. Критики отмечали невероятную отдачу актрисы, сумевшей этой минималистичной ролью выразить глубины экзистенциального одиночества и надежды. За исполнение Винни она была удостоена престижной театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая женская роль".

Мать Терехова – "Воскресенье" (2019, кинодрама)





Одной из последних ролей Алентовой в кино стала небольшая, но запоминающаяся работа в фильме режиссера Светланы Проскуриной "Воскресенье". Картина рассказывает о моральных терзаниях провинциального чиновника, и героиня Веры Валентиновны – его пожилая мать, чья тень смерти незримо присутствует над сюжетом. Ее персонаж прикован к постели и давно и медленно умирает, пока сын даже пытается за взятку купить для нее место на кладбище. Несмотря на пассивное состояние героини, Алентова привнесла в фильм мощный эмоциональный акцент: в нескольких сценах ее мудрые печальные глаза и тихий голос говорят о неизбежности исхода громче ярких речей. За эту работу 77-летняя актриса получила приз за Лучшую женскую роль на кинофестивале "Хрустальный источник" в Ессентуках.

Прощание с Верой Алентовой состоится на сцене ее родного Театра им. Пушкина.