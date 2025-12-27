"Снегопад" новогодних выставок в ММОМА: китайское искусство, техноготика и пушистый научпоп

Декабрьская выставочная программа Московского музея современного искусства (ММОМА) традиционно формирует культурную повестку на весь праздничный сезон и зиму. В этом году музей представил сразу шесть новых проектов на своих площадках, следуя стратегии демонстрации разнообразных направлений в современном искусстве. Экспозиции варьируются от глубокого диалога с восточной традицией и ретроспективы авторского метода до масштабного исследования абстракции и футуристических размышлений о городе. Такой широкий охват превращает поход в ММОМА в исследовательскую миссию, где каждый найдет тему по душе.

"Му Кэ. Время и пространство" (12+)

Где ММОМА на Петровке Когда 23.12.2025 – 01.03.2026

Выставки китайского искусства в стенах ММОМА стали привычным делом: только за прошедший год музей представил персональные проекты трех художников из КНР – Чжоу Ивэня, Ма Кэ и Го Сяобиня. В середине 2024 года посетителям ММОМА на Гоголевском выпал шанс увидеть современное китайское искусство из коллекции Александра Чистякова.





В этом смысле выставка харбинского художника Му Кэ выглядит не сюрпризом, а продолжением традиции, красивым преддверием года. Название нового проекта, "Время и пространство", отсылает зрителя к важным для Му Кэ темам. Работы художника, с одной стороны, отдают честь национальной школе живописи, с другой – приглашают к диалогу аудиторию с иным культурным багажом.

Выставка Ростана Тавасиева "Зайлярис" (0+)

Где ММОМА на Гоголевском Когда 16.12.2025 – 15.02.2026

Ростан Тавасиев – живописец, график и скульптор, а еще современный художник, которого по праву можно назвать междисциплинарным. Например, Тавасиев часто обращается к теме космоса в своих работах, используя при этом мех игрушек, или изображает приключения созданных им же персонажей во вселенной.





Ретроспектива художника в ММОМА примечательна, как минимум, по двум причинам: она объединяет работы автора за более чем 20-летний период творчества и предваряет его выставочную активность в музее. Название проекта "Зайлярис" иронично подсказывает зрителю, чего ожидать от экспозиции: квазинаучного и по-детски трогательного, а также серьезно претендующего на несерьезность. В основе проекта лежит цикл произведений Ростана Тавасиева в авторской технике "бегемотописи" (2010–2025).

Выставка "Еще раз об абстрактном. 2.0" ( 0+)

Где ММОМА в Ермолаевском Когда 02.12.2025 – 18.01.2026

Московский музей современного искусства обладает внушительной коллекцией абстрактных работ: начиная со времен первой волны авангарда и заканчивая художественными поисками последних лет. Посетители ММОМА могли видеть произведения из музейной коллекции на выставке "Еще раз об абстрактном" (0+), состоявшейся осенью 2025 года. Внимание зрителей к проекту подчеркнуло актуальность свежего взгляда на абстракцию сегодня: не только как на ответвление модернизма, но и как на автономный жанр, вдохновляющий современных авторов.





Выставка "Еще раз об абстрактном. 2.0" (0+) продолжает разговор об абстрактном искусстве в первой половине зимы. На этот раз акцент в экспозиции поставлен на работах "семидесятников", таких художников, как Юрий Злотников, Сергей Борисов, Александр Ситников, а также некоторых авторов следующих поколений, в том числе Ани Желудь, Олега Татаринцева и Наталии Пархоменко.

Выставка Антона Чумака "Метаполис" (0+)

Где ММОМА на Петровке Когда 03.12.2025 – 01.02.2026

Антон Чумак – автор современного искусства, работающий в спектре техник, от архитектурной графики до монументальной росписи. Художника привлекает техногенная эстетика, которую он искусно вплетает в свои средневековые пейзажи.





В рамках персональной выставки "Метаполис" (0+) Антон Чумак размышляет о динамике и энергии современных городов, спешащих настигнуть будущее, но сохраняющих связь с историей и культурой. Большая часть работ "Метаполиса" (0+) были или будут созданы художником специально для проекта в ММОМА: в одном зале Чумак даже сконструирует временную инсталляцию и распишет стены.

Подробности проектов и условия их посещения смотрите на сайте ММОМА.