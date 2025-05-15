Владимир Машков в интервью рассказал о съемках фильма "В списках не значится" и актерской миссии

Народный артист России Владимир Машков выступил в роли продюсера, а также исполнил роль старшины Степана Матвеевича. Бюджет масштабной драмы составил около миллиарда рублей, а сами съемки были максимально натуралистичными. Накануне премьеры Владимир Львович подробно пообщался с журналистами, рассказав о процессе создания фильма, максимальной важности темы и хрупкости нашего бытия. 61-летний актер отметил, что молодое поколение не должно забывать о подвигах своих предков, и они постарались создать максимально искреннее, эмоциональное, правдивое кино на основе великой литературы.

– Владимир Львович, в основе сюжета фильма – история молодого 19-летнего лейтенанта Коли Плужникова, который прибывает в Брест в ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Насколько лично вас затронула эта тема?

– Знаете, когда я смотрю на фото наших ветеранов, в глазах у них такая глубина понимания жизни. Одной такой фотографии достаточно, чтобы понять, насколько великая душа у этих людей. Это история про ваших – для кого-то отцов, для кого-то дедов, прадедов. История про наших предшественников. И к этой истории у меня – да, очень личное отношение. Степен Матвеевич – персонаж, которого я пытался воспроизвести, – человек опытный, вояка, который участвовал в других войнах и осознает всю трагедию ситуации. Во время первой бомбежки его завалило в подземелье, и его задача выбраться и уничтожить как можно больше врагов.

Вообще, сегодня у нас выросло огромное поколение молодежи, которое, к сожалению, Бориса Васильева, по повести которого создан фильм, не знают и не читало. Поэтому кино становится все важнее, потому что наши дети, наши младшие будущие поколения будут знать об ужасах фашизма только благодаря тому, что останется из кино…

– Говорят, съемки были максимально суровыми...

– Съемочный процесс – да, был тяжелым и физически, и эмоционально. У нас было много натурных съемок. И съемочная площадка (а мы начинали снимать летом и закончили только в конце ноября) постоянно динамично менялась, дополнительно придавая правдоподобности. Наши актеры жили в полевом лагере, ночевали в палатках и проходили довольно жесткие учебные тренировки, которые помогали максимально подключиться к событиям, происходящим в картине. Мы отсмотрели огромное количество документальных материалов, сидели в архивах, – нам всем было крайне важно достоверно передать атмосферу того, что творилось вокруг.





– Как вам удается совмещать и съемки в кино, и продюсирование, и руководство сразу двумя театрами (Владимир Машков – худрук Театра Олега Табакова и директор "Современника". – Прим. ред.), и Московской театральной школой Олега Табакова. Откуда столько сил и энергии?

– Честно говоря, сам не понимаю, как это все получается. Скажу так: для любой деятельности нужно желание, понимание процессов и способность бесстрашно плыть. Так что плывем, двигаемся с пониманием цели.

– В фильме снялись практически все актеры ваших театров. Сразу было ясно, кто какую роль будет играть?

– Моей давней мечтой было сделать это произведение в театре, именно с нашими актерами и так получилось, что появилась возможность воплотить мечту в кинопроекте. И да – весь наш коллектив в свободное от театра время снимался в кино, которое о взрослении, о понимании чувства родины, понимании, что ты – человек. Действующие лица этой картины – совсем молодые ребята и я рад, что все эти темы нашли глубокий отклик в их сердцах. А по поводу выбора ролей – пробы, конечно, были. Всего в съемках принимали участие более 150 человек, и главные роли были отданы звездам нашего театра. В их профессиональных навыках я абсолютно уверен.





– Буквально недавно в театре "Современник" состоялась премьера нового спектакля "Ковчег", также посвященного теме Второй Мировой войны.

– Этот спектакль, который поставили Яна Сексте и Алексей Усольцев. Довольно сложное, болезненное, но необходимое театральное высказывание для нашего реалистического психологического театра. Речь о том, что даже самые чудовищные обстоятельства не могут отнять у человека способность любить. И пока эта способность жива – жив и сам человек. В постановке – акцент на конфликтах, разъедающих "ковчег" изнутри, о попытках сохранить достоинство даже на пороге смерти.

На мой взгляд, это не просто напоминание о трагедии прошлого, но и предупреждение о хрупкости человечности и бытия в современном мире.

– На ваш взгляд, какая главная задача артиста?

– Максимально подбираться к тому эмоциональному состоянию, которое есть у персонажа. Это путь. Если на сцене вы видите живого человека, если его эмоции правдоподобны, то вы подключаетесь к нему. А дальше... Какие чувства рождаются в вашей душе – это уже ваше личное. Хотелось бы, чтобы у человека, который выходит из зала, все лучшие чувства бы развивались, обострялись. Хотя бы чуть-чуть, хоть ненадолго. И это миссия любого артиста.