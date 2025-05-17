Студенческие выставки мая 2025: неопределенность, трансфуризм и авторская фотография

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Студенческие выставочные проекты радуют свежестью взгляда на проблемы искусства и бурлящей творческой энергией.

Образовательных программ в арт-сфере на российском рынке становится все больше. В этом есть неоспоримое преимущество: чаще открываются интересные, хотя и недолгие выставки, позволяющие взглянуть на реалии художественного мира под новым ракурсом.

В подборке Клео.ру – выставочные проекты учащихся творческих программ и объединений. Открытия и финисажи, привлекающие внимание как формой, так и содержанием.

Галерея Измайлово, Объединение "Выставочные залы Москвы"
Выставка "Отбор" (0+) 
Участники фотоклуба Галереи Измайлово
До 25 мая

Работа с выставки &#34;Отбор&#34; (0+) в Галерее Измайлово. Фото предоставлено пресс-службой Объединения &#34;Выставочные залы Москвы&#34;

Относительно новый медиум в истории искусства, фотография выглядит доступной: не только для зрителя, но и для автора, имеющего возможность экспериментировать с кадрами при помощи одной только камеры. Участники фотоклуба при Галерее Измайлово бросают вызов обывательскому подходу к жанру: выставка "Отбор"демонстрирует не только высокий уровень мастерства фотографов, но и некоторую преемственность их творчества. Фотоклуб, функционирующий в Галерее Измайлово с 2016 года, стал продолжением народной студии "Прожектор", хорошо известной в художественных кругах района.

HSE ART Gallery, ЦСИ Винзавод 
Выставка "Хочу в небо кинуться собакою. Прикосновение к архиву Ры Никоновой" (18+) 
Студенты Школы Дизайна НИУ ВШЭ 
До 28 мая 

Арт-пространства на территории ЦСИ Винзавод. Фото: Юлия Крышевич

Художница и поэтесса Ры Никонова (настоящее имя – Анна Таршис) прожила насыщенную жизнь, полную бесстрашных экспериментов и творческих открытий. Причисляя себя к направлению трансфуризма, переосмысляющего авангард, Никонова ловко переводила художественные идеи в новые жанровые плоскости. В диалог с авторским методом Ры Никоновой вступили участники шестимесячной лаборатории HSE ART Gallery. Результаты этой пассионарной дискуссии легли в основу экспозиции в пространстве галереи на Винзаводе.

Московский музей современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре
Выставка "Оксана Афанасьева. Ослепительно-белый и угольно-черный" (0+)
Выпускница Школы современного искусства "Свободные мастерские"
Открытие: 17-го мая

Работа Оксаны Афанасьевой из серии &#34;Свобода, бабочка, леопард&#34; (2024). Фото предоставлено пресс-службой ММОМА

Персональная выставка выпускницы "Свободных мастерских" Оксаны Афанасьевой символизирует путешествие по волнам воспоминаний: светлых, приятных, и темных, не до конца осознанных, в том виде, в котором они прибывают к нам из детства. В ранние годы жизни человеку трудно улавливать нюансы и противоречия окружающей среды: деление мира на условное "добро" и "зло" помогает делать первые шаги на пути взросления. В рамках проекта представлено более четырех десятков работ художницы на тему детских воспоминаний в жанре керамики, инсталляции и фотоколлажа.

Российская государственная библиотека для молодежи
Выставка "Там на неведомых маршрутах" (12+)
Студенты кафедры семиотики и общей теории искусства МГУ им. Ломоносова
Открытие: 19-го мая

Экспозиция выставки &#34;Там на неведомых маршрутах&#34; (12+) в Российской государственной библиотеке для молодежи. Фото предоставлено пресс-службой РГБМ

"Там на неведомых маршрутах" – следы невиданных зверей? Студенты-искусствоведы из МГУ имени Ломоносова не понаслышке знают о том, что искусство рождается из неопределенности. Беспрерывный процесс поиска истины, перевод зыбкости в цельность – вот чем занят ум человека, осознанно подходящего к пребыванию в мире. Этому же посвящена новая выставка в Российской государственной библиотеке для молодежи. В проекте приняли участие российские и иностранные художники с кафедры семиотики и теории искусства МГУ.

Подробности смотрите на сайте проектов.

Юлия Крышевич

Редактор раздела Искусство

 

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