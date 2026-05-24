"Афтепати в ПомПеях": пластический спектакль Лины Лангнер получил продолжение на сцене Электротеатра

Пластический спектакль "Ужин в ПомПеях" хореографа Лины Лангнер продолжает историю, посеянную в ее предыдущей работе, "ПомПейParty". Жители древнеримского города встречаются на небесном ужине, чтобы предаться воспоминаниям о своих мирских приключениях. Зрителям первой части, "ПомПейParty", в некотором смысле повезло стать свидетелями происходящего: передать чувственный праздник прикосновений, телесных и эмоциональных притирок и безудержного совместного действия – крайне сложно словами. Сложно и к тому же бессмысленно: физический театр максимально уходит от рефлексии и предзаданности в пространство сиюминутного переживания. Он заряжает энергией, не оставляя глубоких следов в памяти…





На первый взгляд, две части пластического спектакля противостоят друг другу: жизнеутверждающая вечеринка и ужин, который ставит тяжеловесную точку в земном приключении. Более внимательное знакомство обнажает совпадения между постановками, которые и легли в основу дилогии, сформировали ее композиционный скелет.

Хаотичное движение, объединение, распад – по этому принципу происходит действие (и взаимодействие) актеров на сцене. Их слияние, даже если длится какое-то время, никогда не бывает завершенным: его мало, оно выражает себя лишь частично. Но и существование артистов по одиночке не выглядит самодостаточным: мечась в поисках того самого жеста или той самой позы, словно подтекстовые смыслы, они вновь оказываются в объятиях друг друга.





Примат естественного движения, заложенный в организации физического театра, отчасти объясняет эту динамику: перемещение в пространстве сцены происходит как с осознанием собственной характеристики (энергии, темпа, особенностей походки), так и с вниманием к окружающей среде. Результат – предельное нахождение в моменте, прерывистая текучесть, которая всегда порождает следующий шаг. Таким образом, видимая произвольность актерских реакций образует слаженный механизм общего действия, который отнюдь не напоминает закон развития сюжета и тем более режиссерскую прихоть, но один из тысячи возможных ответов на вопрос: во что это может вылиться?





Несмотря на то что "Ужин в ПомПеях" уже в названии темы обещает меньше танцевальности, чем "ПомПейParty", хореографическая подготовка многих актеров труппы впечатляет. Внезапные прыжки, слайды, уходы в партер и поддержка в дуэтах выглядят легко и непринужденно… Возможно какая-то часть из увиденной зрителем импровизации и появилась в ответ на советы режиссера – об этом физический театр вряд ли расскажет, бережно храня тайну "рождения-в-присутствие".

"Ужин в ПомПеях" Лины Лангнер – пластическая рефлексия о пределах переживания совместности. "Вспоминая" об оргиастическом слиянии на Земле, жители города на ощупь ищут траекторию и координаты этого опыта. Ищут тщетно, ведь празднику жизни не нужны ни свидетели, ни победители.

Возрастное ограничение: 16+

