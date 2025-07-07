Александр Дейнека в Третьяковке: гимн жизни, молодости и соцреализму

Ретроспективная выставка "Александр Дейнека. Гимн жизни" (12+) охватывает практически весь путь художника: от его ранних работ в 1920-е годы до завершающих серий 1960-х. Дейнека творил в разных жанрах, таких как живопись, графика, скульптура, монументальное искусство, но везде оставался верным собственному неповторимому стилю. Взяв за основу творчества соцреализм, автор умело экспериментировал с авангардом и конструктивизмом. Свои работы он всегда посвящал темам, в которые верил, которым внутренне симпатизировал.





Интересно, что на выставке кураторы практически не комментируют эволюцию творчества художника, доверяя это … самому Дейнеке. Мысли и впечатления автора о происходившем в мире, в стране и в его собственной душе, сопровождают разделы экспозиции в формате эпиграфов. На письме, ровно как в изобразительном искусстве, Дейнека был пронзительно точным и легким, улавливал суть ускользающего, слушая собственные ощущения. Александр Дейнека достиг высокого уровня живописного мастерства, что признавали его коллеги по цеху и многочисленные последователи. Кроме того, он сумел попасть в нерв времени, с его идеалами и чаяниями – и, похоже, ни разу не потерял себя на этом пути.

Спорт и соцреализм





Дейнека рос спортивным и волевым мальчиком: серьезно занимался боксом, бегал, плавал, играл с друзьями в футбол и волейбол. Выбор стать профессиональным спортсменом перед ним не стоял, но физическая культура во многом сформировала эстетические предпочтения будущего живописца. Герои большинства полотен Дейнеки 1930-х – атлеты, физкультурники, велосипедисты – молодые, бодрые телом и духом люди, готовые проявить активность не только в спорте, но и на работе, в "строительстве новой жизни".



Спорт в ранний советский период перерастает из индивидуального увлечения в моду с сильным влиянием: очевидно, что крепкий, подвижный человек наделен большей энергией и страстью к действию, чем тот, кто пассивен. Нуждаясь в энергии масс, государство жаждало направить ее в нужное русло. С этой точки зрения картины Дейнеки, пропагандирующие здоровый образ жизни, быстро стали инструментом общественной политики. Однако вряд ли живописец смог бы звучать в них так убедительно, если бы сам не боготворил физическую активность.



Жизнь как эксперимент





Александр Дейнека получил профессиональное полиграфическое образование во Вхутемасе в Москве. Но его путь к искусству был долог и неочевиден. Променяв железнодорожное училище на художественное в родном городе, юноша с рвением постигает азы живописи, пока не наступает Февральская революция. Вынужденный идти работать, молодой Дейнека осваивает разные специальности: преподает в женской гимназии, оформляет спектакли и агитпоезда, фотографирует в Уголовном розыске. Позже будущий художник служит в армии.





Вряд ли что-то из перечисленного может сравниться с учебой во Вхутемасе с точки зрения влияния на судьбу Дейнеки. И тем не менее, художник сумел извлечь толк из самого разнообразного опыта, подаренного ему жизнью. После работы в Курском театре, Александра Дейнеку ожидало сотрудничество с Государственным театром имени Вс. Мейерхольда и Центральным Театром Красной Армии в Москве. Фотографическая точность стала для автора ориентиром в живописи зрелого периода, а преподавал соцреалист до конца своих дней, в ведущих художественных училищах столицы.

Любовь к Родине и западное влияние





Уроженец Курска, Александр Дейнека не утратил связи с родным городом на протяжении всей жизни, а сам себя непременно считал советским гражданином. Парадоксально, что именно на долю преданного отечеству художника выпала возможность увидеть мир. В возрасте 36 лет живописец уезжает в творческую командировку за рубеж: посещает США, Францию и Италию. Крайне редкий для советского человека в те годы опыт!





Впоследствии Дейнека отмечал, что зарубежная поездка изменила его живописный подход. В картинах, написанных в Европе и за океаном, больше внимания уделено общей композиции, а не ее персонажам: так, в цикле "западных" работ автора необычайно много пейзажей, что ранее ему было не очень свойственно. Насколько сильно этот опыт повлиял на дальнейшую практику художника? С одной стороны, вернувшись в СССР, Дейнека продолжил "жить" советскую действительность. 1940-е годы в его творчестве были главным образом посвящены событиям Великой Отечественной Войны, а 1950-е – воспеванию долгожданного мира.



В то же время сказать, что Дейнека оставался равнодушным к подсмотренному им за границей стилю жизни, все равно что слукавить. Уже в 1935 году художник оформил обложку американского журнала Vanity Fair. Позднее он нередко зарисовывал образы, больше напоминавшие модниц и франтов западного мира, чем жителей социалистической страны. Даже собственный автопортрет 1948 г. (по словам современников, едва ли походивший на автора в реальности) Дейнека написал в довольно претенциозной манере. В свои почти 50 лет живописец имел мало общего с бодрым, очарованным собой и миром юнцом. Герой, изображенный на картине, скорей, исполняет гимн жизни: песнь об искреннем, полном сил и радости начинании – начинании, которому нет конца.



Возрастное ограничение: 12+

Подробности выставки "Александр Дейнека. Гимн жизни" смотрите на сайте Третьяковской галереи.