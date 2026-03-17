Художник, перформер, писатель и просто концептуалист: Павел Пепперштейн делится творческими итогами за последние пять лет

Дуэт художника-концептуалиста Павла Пепперштейна и современной медиа-художницы Сони Стереостырски, ППСС, появился в 2020 году. Почти сорок лет назад младшие представители направления московского концептуализма – собственно сам Пепперштейн, в компании Сергея Ануфриева и Юрия Лейдермана, – основали группу "Инспекция. "Медицинская герменевтика"". ППСС называет себя преемником московского (как добавил бы арт-критик Борис Гройс – романтического) концептуализма: только вместо того, чтобы искать "психоделику" в буднях, новоиспеченный дуэт стремится их карнавализировать.





Отчетную выставку за пятилетие своего творчества Пепперштейн и Стереостырски представляют на двух площадках HSE ART Gallery: первая часть проекта продлится до 25 марта в филиале на Малой Пионерской, вторая – будет работать до 7 апреля в ЦСИ Винзавод. За счет смены площадок привычный формат "отчетника" переходит в более интроспективное погружение в айдентику группы.

Тем, кому аббревиатура ППСС ничего не говорит, советуем начать со знакомства с Павлом Пепперштейном: идейным лидером арт-дуэта и, да, живым московским концептуалистом! Сказочник и фантазер, Пепперштейн не только рисует (что он, кстати говоря, делает мастерски – манерно и без оглядки на эталоны), но и устраивает перформансы, и пишет книги.





Излюбленный жанр Пепперштейна – фантасмагория: так, автор увлекает читателя в созданные им же вселенные в романах "Пражская ночь" (18+) и "Мифогенная любовь каст" (18+), а также в сборнике рассказов "Эпоха аттракционов" (18+). Художник опирается на реальные события, но так извилисто их интерпретирует, что от истории, в привычном для большинства из нас понимании, остается лишь тающий контур внешнего подобия.

В этом свете особенно интересна последняя из изданных работ Павла Пепперштейна, "Бархатная кибитка" (18+) (2023), которую он задумал как роман о детстве. Повествуя от лица придуманного альтер-эго, мальчика по имени Кай Нильский, автор возвращается к автобиографическим деталям раннего периода своей жизни, когда мир представал в его глазах причудливым и абсолютно иррациональным местом.

Со страниц "Бархатной кибитки" (18+) мы узнаем удивительные факты о детстве будущего художника. Эти "штрихи" дополняют портрет Павла Пепперштейна, как если бы он рисовал себя сам. Итак, юный Паша Пепперштейн:

… неплохо знал Москву и успел сменить несколько адресов места жительства

Ранние годы будущего московского концептуалиста прошли в квартире на Речном вокзале, где он жил вместе с отцом, художником Виктором Пивоваровым, и матерью, поэтессой Ириной Пивоваровой. С родителями Павел часто ходил гулять по окрестностям района, а иногда выбирался за их пределы – на другие окраины Москвы. В центре Пепперштейн тоже бывал, навещая бабушку с дедушкой в их квартире на Красной Пресне или отца – в его мастерской на Маросейке. Также Павел Викторович некоторое время жил на Ленинском проспекте.





… общался с детьми писателей и отдыхал в Коктебеле

В книге 2023 года Пепперштейн с особой нежностью вспоминает летние недели, проведенные в Доме творчества писателей в Коктебеле. Путевки туда доставались представителям советской культурной богемы (иначе, "гениям" – термин, который не без доли иронии использует автор.) В крымском санатории будущий художник всецело предавался безделью, проводя дни напролет в компании "детписов" – детей других писателей. По воспоминаниям Пепперштейна, в Коктебеле он впервые увидел "акт любви", зайдя в комнату олимпийских чемпионов по фигурному катанию – и застав пару спортсменов врасплох…





… школьным предметам предпочитал чтение и творчество

Пепперштейн не отзывался о времени, проведенном в стенах школы, как о чем-то особенном: средняя успеваемость, вежливо-равнодушные отношения с учителями. Автор даже пропустил торжественное посвящение в пионеры, так как, к своей радости, в тот день уже отдыхал с родителями в Коктебеле. Одно нравилось юному Паше неизменно: читать хорошие книги, а затем сочинять.

"В детстве я был читальным маньяком, да и остаюсь им сейчас." – признался как-то художник в интервью Bookmate Journal.

Окончив среднюю образовательную школу, Павел Пепперштейн поступил в Пражскую академию изобразительных искусств. Его дальнейшую жизнь можно сравнить с художественной работой: захватывающей своей непредсказуемостью.

