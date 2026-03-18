Константин Богомолов переименовал бывший театр Виктюка в "Сцену на Стромынке"

Пространство, ранее известное как Театр Романа Виктюка, теперь официально будет работать под названием "Сцена на Стромынке". Инициатором изменений выступил Константин Богомолов, возглавивший площадку после ее интеграции в систему Театра на Бронной.

Важно, что это уже второй ребрендинг. Сначала площадке дали имя "Сцена Мельников", однако от него пришлось отказаться. Как оказалось, совпадение с Театром на Мельникова создавало путаницу: зрители регулярно ориентировались не на ту локацию.

В театре подчеркивают, что новый вариант названия решает эту проблему и делает адрес сцены очевидным без дополнительных пояснений. Теперь в названии закреплен прямой географический маркер – Стромынка, что логично продолжает стратегию нейминга, уже применяемую в Театре на Бронной.

Смена названия – лишь часть более масштабных изменений, которые начались после прихода мужа Ксении Собчак. Театр постепенно трансформируется – от структуры управления до позиционирования на культурной карте города. И, судя по происходящему, финальная версия его идентичности еще только формируется.