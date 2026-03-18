Константин Богомолов переименовал бывший театр Виктюка в "Сцену на Стромынке"

Это уже вторая смена названия в театре. Ранее площадка называлась "Сцена Мельников", а до прихода Константина Богомолова Театр Романа Виктюка.
Пространство, ранее известное как Театр Романа Виктюка, теперь официально будет работать под названием "Сцена на Стромынке". Инициатором изменений выступил Константин Богомолов, возглавивший площадку после ее интеграции в систему Театра на Бронной.
Важно, что это уже второй ребрендинг. Сначала площадке дали имя "Сцена Мельников", однако от него пришлось отказаться. Как оказалось, совпадение с Театром на Мельникова создавало путаницу: зрители регулярно ориентировались не на ту локацию.
В театре подчеркивают, что новый вариант названия решает эту проблему и делает адрес сцены очевидным без дополнительных пояснений. Теперь в названии закреплен прямой географический маркер – Стромынка, что логично продолжает стратегию нейминга, уже применяемую в Театре на Бронной.
Смена названия – лишь часть более масштабных изменений, которые начались после прихода мужа Ксении Собчак. Театр постепенно трансформируется – от структуры управления до позиционирования на культурной карте города. И, судя по происходящему, финальная версия его идентичности еще только формируется.