Кирстен Данст – 44: путь актрисы от "Маленьких женщин" к звездному соло в "Меланхолии"

Лауреат кинопремий "Сатурн", "Империя", "Спутник", обладательница приза за лучшую женскую роль на Каннском фестивале в 2011 году, Кирстен Данст покоряет зрителей своим мастерством и сценическим обаянием, балансируя на грани хрупкости и собранности. Изменения, с которыми актриса неизбежно сталкивается в течение жизни, она успешно интегрирует в роли на экране, тщательно работая над создаваемым образом.

Широкой публике Кирстен Данст особенно известна по роли Мэри Джейн Уотсон в фильме-трилогии "Человек-паук" (реж. Сэм Рэйми, 2002). Однако выделить последний среди десятков других работ в фильмографии Данст сложно, ведь каждая из них по-своему раскрывает амплуа актрисы. Ниже поговорим о пяти фильмах, чей успех, в том числе, определила великолепная игра Кирстен Данст.

"Маленькие женщины" (1994)

Одна из ранних голливудских экранизаций "Маленьких женщин" (12+), картина Джиллиан Армстронг, была незаслуженно забыта после появления более свежих киноверсий романа. Главные роли в картине исполнили Вайнона Райдер, Кристиан Бэйл и… 12-летняя Кирстен Данст. Она сыграла самодостаточную и амбициозную Эми Марч: эта роль фактически стала ее кинодебютом, если не считать эпизодическое появление Данст на экране в 1980-х. В фильме Армстронг совсем юная Кирстен еще находится в поиске своей манеры и художественного языка. Параллельно съемкам в "Маленьких женщинах" Кирстен Данст работала над фильмом "Интервью с вампиром" (18+), который и принес ей первую известность.





"Смерть в Голливуде" (2001)

В основе комедийной драмы Питера Богдановича "Смерть в Голливуде" (12+) лежит пьеса американского прозаика Стивена Пероса, в свою очередь, вдохновленная реальными событиями первой четверти XX века. В драме, разыгравшейся на яхте медиамагната Уильяма Херста, Данст исполнила роль актрисы немого кино Мэрион Дэвис. Роль сердцеедки, вскружившей голову окружению Херста, в том числе знаменитому Чарли Чаплину, совпала со вступлением Кирстен в молодость: на момент съемок ей было 19 лет. И хотя в дальнейшем актриса не ограничилась образом роковой красавицы на экране, такой ее зритель увидел и запомнил в картине Богдановича.





"Мария-Антуанетта" (2006)

Не все критики согласятся с тем, что роль эксцентричной королевы в "Марии-Антуанетте" (18+) стала лучшей в фильмографии Данст, но что бесспорно – этот образ прочно ассоциируется с личностью актрисы. Повторное сотрудничество с режиссером Софией Копполой, уже знакомой ей по работе над фильмом "Девственницы-самоубийцы" (16+), сногсшибательные костюмы и сюжет, вдохновленный европейской историей… Кирстен Данст в роли Марии-Антуанетты – точно кремовая роза на фантазийном торте Копполы. Кстати, часто (и неверно) приписываемую королеве цитату про пирожные Данст в фильме не произносит, но говорит нечто не менее впечатляющее:

"В Версале все должно быть красиво"





"Меланхолия" (2011)

В скандально известной драме Ларса фон Триера "Меланхолия" (18+) актриса сыграла центральную роль – депрессивной невесты Жюстин, предвосхитившей катастрофу и, в отличие от своего окружения, сумевшей принять неизбежное. Приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль, хвалебные отзывы критиков: работа Данст в "Меланхолии" была оценена по достоинству – даже неоднозначные высказывания фон Триера в интервью журналистам не смогли помешать успеху картины. Рефлексивность, самоотверженность и зрелая красота Кирстен Данст на экране пронизаны магнетизмом, особенно в сценах-аллюзиях: например, на тонущую в реке Офелию с полотна прерафаэлита Джона Милле.





"Власть пса" (16+)

Одна из наиболее свежих работ Кирстен Данст – роль жительницы Монтаны, Роуз, в вестерне "Власть пса" (16+) новозеландского кинорежиссера Джейн Кэмпион. Овдовевшая Роуз мечется между двух огней (вернее, между двух мужчин – Филом и Джорджем, владельцами ранчо) и имеет большие проблемы с алкоголем. Субъект сочувствия, жертва обстоятельств – образ Роуз никак не является ведущим в маскулинном нарративе о жизни на Диком Западе, но в очередной раз доказывает удивительную способность Данст к перевоплощению на экране.



