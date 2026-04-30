Новый реализм, графика Тышлера и мечты по-осетински: нескучные выставки на майские в Москве

В майские праздники московские музеи готовятся к повышенному интересу со стороны посетителей. Увидеть все работающие в столице выставки едва ли возможно за три дня, а вот выбрать самое интересное и провести время необычно – вполне. Ниже представляем проекты, которым есть чем удивить зрителей.

Живопись

Что Выставка "Феномены" (16+) Где ММОМА на Петровке Когда 24 апреля – 19 июля 2026 года

Есть ли границы у процесса цифровизации? Как оставаться человеком в эпоху автоматизированных решений? 2020-е ставят ребром давно назревшие вопросы, а размышляют над ними философы, ученые, журналисты и… художники. Последние делают это не только с помощью технологий, но и в лоне академической живописи, которой занимаются всю жизнь. На выставке "Феномены" (16+) в ММОМА представлены работы 11 московских живописцев, выпускников МГАХИ им. Сурикова и МГХПА им. Строганова.





Экспериментируя на грани гиперреализма, неоэкспрессионизма и других течений новой реалистической живописи, художники попытались передать коллективный "образ и нерв современности". Творчеству каждого из авторов в экспозиции посвящен отдельный зал. В проекте приняли участие Егор Плотников, Егор Кошелев, Евгения Буравлева, Анастасия Кузнецова-Руф, Евгения Войнар, Иван Коршунов, Иван Новиков, Антон Кузнецов, Мария Сафронова, Саян Байгалиев и Александр Купалян.

Театр

Что Выставка "Король Лир" Соломона Михоэлса. Постскриптум к 90-летию великого спектакля" (12+) Где Еврейский музей и Центр толерантности Когда 17 апреля – 16 августа 2026 года

Мало кто из актеров не мечтает сыграть ведущую роль в пьесе Шекспира: Соломон Михоэлс, художественный руководитель, а позже и режиссер Московского государственного еврейского театра (ГОСЕТ) в 1929–1949 годах, не только воплотил эту мечту в жизнь, но и блестяще справился с поставленной задачей. Великолепный дуэт Михоэлса в роли Короля Лира и Валентина Зускина в роли Шута вывел театр на новый уровень, разбавив "местечковый" репертуар ГОСЕТа классикой высокого уровня исполнения.





Оформлением спектакля занимался известный советский график Александр Тышлер, а режиссером выступил Сергей Радлов. Однако триумф "Короля Лира" и последующее процветание театра длились недолго: после окончания Второй мировой войны Михоэлс и Зускин были убиты в ходе борьбы с "еврейским национализмом", а ГОСЕТ – закрыт. Выставка в Еврейском музее дает возможность увидеть закулисье подготовки великого спектакля, а также отрефлексировать роль искусства в мире, полном боли и преодоления.

Междисциплинарный проект (исследование)

Что Выставка "Хадзар мечты" (12+) Где Дом культуры "ГЭС-2" Когда 23 апреля – 6 сентября 2026

В фокусе программы "ГЭС-2: Города" на этот (пятый) раз – Северная Осетия: выставка "Хадзар мечты" (12+) завершила исследование культурно-исторического ландшафта Владикавказа. Четыре десятка работ, созданные в жанрах изобразительного искусства, кино и документации, передают традиционный и современный облик республики, чье сердце бьется меж равнин и высоких гор Большого Кавказа.





Центральными для экспозиции стали понятия "хадзара" – традиционной для осетинской культуры постройки для проведения торжеств – и кинотеатра, символа обновления. Коллективный дух владикавказцев помогает им не только сохранять обычаи, но и смело идти навстречу изменениям: об этой удивительной культурной особенности жителей республики в своем творчестве рассуждают 14 авторов, в том числе уроженцы региона. Каждую первую среду месяца все выставки в "ГЭС-2" свободны для посещения.

