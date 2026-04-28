Семейное фэнтези "Школа магических зверей. Хранители чуда" выйдет в российский прокат 11 июня

Кинокомпания "Наше кино" представила тизер-трейлер и постер нового семейного приключения "Школа магических зверей. Хранители чуда". Картина с элементами фэнтези и комедии выйдет на большие экраны в России 11 июня и продолжит популярную международную франшизу о школьниках и их говорящих питомцах.





В центре сюжета вновь окажется ученица Ида, которая посещает необычную школу, где каждому ребенку полагается собственный волшебный зверь. В учебное заведение приезжает ее подруга Мириам, еще не знакомая с тайнами этого места. Однако вскоре для нее открывается совершенно новый мир: девушка получает в спутники энергичного долгопята по имени Фитцджеральдо, после чего оказывается втянута в череду удивительных событий.





Одновременно над школой нависает серьезная угроза – учреждение может прекратить работу уже в следующем году. Единственный шанс изменить ситуацию связан с престижным соревнованием между учебными заведениями. Победа в конкурсе способна спасти школу, однако ситуация осложняется тем, что среди соперников оказывается прежнее место учебы Мириам. Девушке предстоит сделать непростой выбор между прошлым и новыми друзьями.





В истории магическим питомцам отведена особая роль. Кроме того, что звери становятся источником юмора и приключений, они помогают детям справляться с внутренними переживаниями, принимать важные решения и лучше понимать себя. Именно животные становятся проводниками героев в моменты сомнений и испытаний.