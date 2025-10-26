Афиша выставок на ноябрьские праздники: куда сходить в Москве

Планируете провести праздники в столице? Дайджест от Клео.ру не даст вам повода заскучать.

Музейные кураторы, художники и другие люди арт-мира как будто специально поджидали начала праздников, чтобы открыть свои потрясающие проекты. Мы ни к чему не склоняем, но предлагаем спектр возможностей в искусстве в Москве на эти ноябрьские. Возможно что-то приглянется именно вам: Вдвоем или самостоятельно Что: выставка "Спасибо вам, что были снами" (16+) Где: Мультимедиа Арт Музей Когда: до 30 ноября Персональная выставка Владимира Грига в Мультимедиа Арт Музее это целая вселенная мультипликационных образов, причудливых, почти что психоделических микромиров. Художник, музыкант и скульптор, Григ обращается к другим "сказочникам", например, к Ивану Билибину и Такаси Мураками, за визуальными референсами, но в целом он свободно трактует сюжеты из истории искусств, заходит на территорию массовой культуры. Персонажи Грига не знают границ времени и пространства, они смело предстают перед зрителем в неожиданных образах, делая возможным сновидческое, воображаемое. Легкость и чувство юмора в подходе автора удачно контрастируют с выбранной им для большинства работ техникой – мозаики из стекляруса на холсте – весьма капризной в исполнении. Также в экспозиции представлено раннее творчество художника, впитавшее в себя традиции полиграфического дизайна и советской книжной иллюстрации 1950-х–1960-х гг.

C друзьями

Что: Выставка "ДЕЗИГН!!!" (0+) от HSE ART Gallery Где: ЦСИ Винзавод Когда: до 2 декабря

Свой новый проект HSE ART Gallery называет "выставкой про дизайн в действии". Определение – близкое к жизни, ведь в экспозиции представлены не просто актуальные дизайн-продукты, а их путь – от задумки в голове креатора до выхода проекта на рынок, получения им признания от инвесторов и аудитории. На выставке вехи развития работ обозначены по разделам: Идея – Проект – Бизнес – Стартап. Именно эта логика положена в основу обучения в Школе Дизайна НИУ ВШЭ. Особый интерес представляет пятый раздел, который функционирует в формате лаборатории: здесь можно увидеть разработку дизайн-кампании в режиме реального времени. И да, "ДЕЗИГН¡¡¡" (0+) многолик и красноречив: анимационные ролики, предметный дизайн и дизайн среды, упаковка, аксессуары, видеоигры, айдентика – лишь часть того, что можно увидеть в рамках проекта.

С коллегами

Что: выставка "Светлая оттепель" (18+) Где: Центр Вознесенского Когда: до 18 января

После ночи всегда наступает утро: выставка "Светлая оттепель" (18+), открывшаяся в Центре Вознесенского в октябре, словно продолжает разговор об искусстве, меняющем реальность. Если "Темная оттепель" (18+) в стенах Центра весной повествовала о художниках-маргиналах, талантливых эскапистах в поисках основ метафизики, то новая экспозиция смещает фокус на официальный проект – научную, культурную и общественную деятельность интеллигенции в СССР, протекавшую при поддержке государства. В центре внимания "Светлой оттепели" (18+) – история студенческого конструкторского бюро "Прометей" в Казани, вокруг которого собралось настоящее сообщество пионеров медиа-и видеоарта (не только советских, разумеется – в частности, Нам Джун Пайк, Стеларк и Янис Ксенакис охотно сотрудничали с казанским СКБ). Оттепель на этом отрезке времени получилась действительно светлой: приборы для визуального расслабления космонавтов, светомузыкальные машины, технические стандарты проведения дискотек… Выставка в Центре Вознесенского – о красивой встрече "физиков" и "лириков", романтичном и надежном творчестве, излучавшем энергию молодости.

С семьей

Что: выставка "Свой человек. Владимир Гиляровский" (0+) Где: Музей русского импрессионизма Когда: до 25 января

Владимир Гиляровский, 90-летие со дня рождения которого Россия отметила 1 октября, при жизни писал прозу, поэзию, фельетоны, а еще переводил тексты, публиковался в литературных журналах, работал как обозреватель и критик. Талантливый человек талантлив во всем именно эта идея лежит в основе новой выставки, посвященной Гиляровскому, в Музее русского импрессионизма. В первой части проекта представлены портреты как самого Владимира Алексеевича, так и знаменитых людей из его окружения, Максима Горького, Федора Шаляпина, Антона Чехова. В другом разделе зритель увидит образы Москвы конца ХIХ – начала ХХ века, знакомой писателю и столь любимой им. Впрочем, "дядя Гиляй" жаловал не только уютные столичные дворики, но и "дыхание" нового времени – стремительное оснащение Москвы, в техническом и научном плане. Этому в экспозиции посвящен специальный проект "Пространство технологий" (совместно с Политехом).

