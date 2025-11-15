Музеи в центре Москвы, которые скрыты от взглядов большинства, но более чем достойны посещения

Сегодня редкая арт-институция не заявляет о себе: акции, партнерства, посты в соцсетях… Кажется, что карта музейного мира города изучена вдоль и поперек. Однако место удивлению все-таки остается: некоторые музеи обнаружить не так просто, они не заявляют о себе во весь голос – и тем особенно привлекают внимание!

Музей "Огни Москвы" (0+)

Армянский переулок, 3–5, строение 1

Низкие дома, узкие улицы, много людей… Китай-город всегда был оживленным районом. Зато в его переулках легко спрятаться от суеты, побродить, даже потеряться на некоторое время. В одном из таких "рукавов" Китай-города, Армянском переулке, расположился музей "Огни Москвы". Музей был основан жителями дома в 1980-х и до сих пор существует благодаря стараниям добровольцев.





О том, как освещалась столица на протяжении веков, можно узнать из музейной экспозиции, которая, к слову, начинается уже во внутреннем дворике. Фонари – масляный, керосиновый, электрический – встречают посетителей перед входом в обитель музея – боярские палаты XVII века. Здесь же можно почитать об известных "соседях", проживавших в разные годы в Армянском переулке. Среди них – актеры и режиссеры кино, писатели и переводчики. Часть экспонатов "Огней Москвы" интерактивная, так что детям точно будет интересно.

"Квартира на Большой Пресне". Музей-квартира Владимира Маяковского (6+)

ул. Красная Пресня, 36, стр.1, кв. 24

Поэт-революционер Владимир Маяковский много путешествовал по России, был в Европе и в Америке. Кроме его известного романа с "музой авангарда" Лилей Брик, Маяковский вступал в десятки непродолжительных любовных связей. В результате двух из них родились дети: сын Глеб-Никита появился на свет в Москве, а дочь Патрисия (русское имя – Елена) – за океаном, в семье эмигрантки Элли Джонс.





Стен одного даже просторного здания вряд ли бы оказалось достаточно, чтобы охватить богатую биографию поэта. Хорошо, что Государственный музей В. В. Маяковского не ограничивается выставками на своей основной площадке на Лубянке (которая, к слову, временно закрыта). Экспозиция в музее-квартире поэта на Красной Пресне (именно здесь его семья снимала жилье в 1913–1915 гг.) повествует об "американском периоде" в жизни Маяковского: встрече с Элли Джонс, рождении дочери, атмосфере США 1920-х годов. Дочь Маяковского, Патрисия Томпсон, лично участвовала в подготовке экспозиции.

Музей "Подпольная типография 1905–1906 гг" (7+)

ул. Лесная, 55

Планы по свержению монархии в Российской империи не появились в одночасье. Идеи о революции вынашивались настроенными на протест гражданами во время камерных обсуждений на кухнях, в подвалах, посреди безлюдных переулков. Одним из таких мест для встреч "тайного сообщества" стала типография на Лесной улице, умело прикрытая от глаз чиновников вывеской "Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе".





Хотя типография просуществовала всего год, за время ее работы было напечатано пять номеров газет и множество листовок. Интересно, что деятельность подпольной типографии до ее закрытия так и не была рассекречена. Уже в начале 1920-х партийный журналист Василий Соколов выступил с инициативой создать музей типографии на ее историческом месте. Открытие состоялось в 1924 году.

Подробности посещения музеев ищите на сайте площадок.