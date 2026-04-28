Михаил Шемякин признался, что не считает Бэнкси серьезным художником

Художник и скульптор Михаил Шемякин на презентация подарочного издания "Сказки Гофмана. Иллюстрации Шемякина" высказался о современном искусстве. Отвечая на вопросы публики, мастер прокомментировал феномен популярности Бэнкси и дал понять, что не разделяет общего восторга вокруг британского стрит-арт автора.

По словам Шемякина, он старается избегать резкой критики коллег по цеху, поскольку подобные оценки нередко воспринимаются как зависть. Однако в случае с Бэнкси художник не стал скрывать своего отношения. Он отметил, что вокруг имени анонимного автора создан чрезмерный ажиотаж, который во многом подпитывается не столько художественной ценностью работ, столько рыночным интересом.

"На мой взгляд, раздули большое имя. Никто не видел его лица – ну, если увидят, ничего не случится. Относиться к нему как к серьезному художнику не могу. Уличные картинки, выполненные – да, профессионально, но назвать это великим искусством? У меня к нему отношение почтительно-равнодушное", – признался Михаил Михайлович в интервью.

Отдельно Шемякин заявил, что сегодня многие коллекционеры приобретают произведения не из любви к искусству, а как инвестиционный актив. По его мнению, именно крупные аукционные дома сыграли заметную роль в превращении Бэнкси в глобальный бренд и финансово успешный культурный феномен.