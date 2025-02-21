Казимир Малевич: жизнь и творчество "отца супрематизма"

Малевич стоял у истоков новой эры в искусстве: его имя традиционно ассоциируется со смелыми творческими экспериментами, редукцией формы, стремлением соединить практику (живопись) и философию искусства. Идеи и выработанный "стиль" супрематиста легли в основу многих авангардистских работ в советское время. Современные авторы с не меньшим удовольствием делают отсылку к Малевичу в творчестве.





Например, в галерее "На Шаболовке" год назад прошла выставка "Путь Малевича", где были представлены не только архивные материалы из жизни мастера, но и оммажи современных художников его живописной манере. Сегодня в Парке Малевича в Одинцове зрители найдут скульптурные композиции, связанные с идеями русского авангарда. Об этом говорит ироничное название экспозиции: "При чем тут Малевич?", открывшейся вместе с парком в 2022 году. Стиль "отца супрематизма" проник и в дизайн: оформление станции метро "Мневники" вдохновлено знаменитой картиной Малевича "Красный квадрат" (1915).





Ниже несколько фактов о жизни и творчестве Казимира Малевича, которые помогают лучше понять его путь в искусстве.

Художник долго шел к беспредметному творчеству. Не поступив в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), молодой Малевич учился писать маслом и рисовать в графике самостоятельно. Первые картины Малевича, например, его "Весенний пейзаж" (1900) и "Пейзаж с желтым домом" (1906) написаны в духе импрессионизма. К кубизму и футуризму художник пришел после поездки в Париж в 1912 году, в то время как участие живописца в творческом объединении "Бубновый валет" (1912—1917) закрепило его интерес к геометрической абстракции.





Что еще удивительней, развитие стиля Малевича не всегда имело четкую траекторию. Так, в своем позднем творчестве автор возвращается к импрессионизму и реализму, хотя за пару десятилетий до этого он сознательно отказался от "подражания действительности". Причиной тому могло быть политическое давление: к 1930-м годам социально-культурная атмосфера в стране стала сильней контролироваться со стороны государства. Не исключено, что на закате жизни Малевич пытался таким образом поправить свое финансовое положение. С деньгами у художника при жизни было неважно.





Страстный художник и исследователь, Малевич не занимался картинами беспрестанно. Он любил проводить время на природе, мог гулять по лесу часами. В середине своей карьеры художник и вовсе переключился на развитие теории и философии "нового" искусства. Уехав в Витебск в 1919 году, Малевич основал авангардное художественное объединение УНОВИС, много писал о своих идеях и их же преподавал. Родившуюся дочь гений, кстати, назвал Уной – в честь своего "детища". Совпадение или нет, но первую жену художника звали Казимирой. Казимир Малевич был женат три раза, однако главной его музой оставалось авангардное искусство.





P.S. Самая большая коллекция картин Малевича хранится в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге. В Москве несколько работ художника можно увидеть в стенах Новой Третьяковки.