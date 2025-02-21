Казимир Малевич: жизнь и творчество "отца супрематизма"

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23 февраля 2025 года исполняется 146 лет со дня рождения живописца и теоретика Казимира Малевича.

Малевич стоял у истоков новой эры в искусстве: его имя традиционно ассоциируется со смелыми творческими экспериментами, редукцией формы, стремлением соединить практику (живопись) и философию искусства. Идеи и выработанный "стиль" супрематиста легли в основу многих авангардистских работ в советское время. Современные авторы с не меньшим удовольствием делают отсылку к Малевичу в творчестве.

&#34;Портрет М.В. Матюшина&#34; (1913) Казимира Малевича. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Например, в галерее "На Шаболовке" год назад прошла выставка "Путь Малевича", где были представлены не только архивные материалы из жизни мастера, но и оммажи современных художников его живописной манере. Сегодня в Парке Малевича в Одинцове зрители найдут скульптурные композиции, связанные с идеями русского авангарда. Об этом говорит ироничное название экспозиции: "При чем тут Малевич?", открывшейся вместе с парком в 2022 году. Стиль "отца супрематизма" проник и в дизайн: оформление станции метро "Мневники" вдохновлено знаменитой картиной Малевича "Красный квадрат" (1915).

&#34;Красный квадрат&#34; (1915) Казимира Малевича. Фото: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Ниже несколько фактов о жизни и творчестве Казимира Малевича, которые помогают лучше понять его путь в искусстве.

Художник долго шел к беспредметному творчеству. Не поступив в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), молодой Малевич учился писать маслом и рисовать в графике самостоятельно. Первые картины Малевича, например, его "Весенний пейзаж" (1900) и "Пейзаж с желтым домом" (1906) написаны в духе импрессионизма. К кубизму и футуризму художник пришел после поездки в Париж в 1912 году, в то время как участие живописца в творческом объединении "Бубновый валет" (1912—1917) закрепило его интерес к геометрической абстракции.

&#34;Пейзаж с желтым домом&#34; (1906) Казимира Малевича. Фото: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Что еще удивительней, развитие стиля Малевича не всегда имело четкую траекторию. Так, в своем позднем творчестве автор возвращается к импрессионизму и реализму, хотя за пару десятилетий до этого он сознательно отказался от "подражания действительности". Причиной тому могло быть политическое давление: к 1930-м годам социально-культурная атмосфера в стране стала сильней контролироваться со стороны государства. Не исключено, что на закате жизни Малевич пытался таким образом поправить свое финансовое положение. С деньгами у художника при жизни было неважно.

&#34;Портрет жены художника&#34; Казимира Малевича. Фото: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Страстный художник и исследователь, Малевич не занимался картинами беспрестанно. Он любил проводить время на природе, мог гулять по лесу часами. В середине своей карьеры художник и вовсе переключился на развитие теории и философии "нового" искусства. Уехав в Витебск в 1919 году, Малевич основал авангардное художественное объединение УНОВИС, много писал о своих идеях и их же преподавал. Родившуюся дочь гений, кстати, назвал Уной – в честь своего "детища". Совпадение или нет, но первую жену художника звали Казимирой. Казимир Малевич был женат три раза, однако главной его музой оставалось авангардное искусство.

&#34;Спортсмены&#34; (1930-1931) Казимира Малевича. Фото: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

P.S. Самая большая коллекция картин Малевича хранится в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге. В Москве несколько работ художника можно увидеть в стенах Новой Третьяковки.

Юлия Крышевич

Редактор раздела Искусство

 

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