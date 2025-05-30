Художница Катя Шинкарева: "Сидеть и ждать вдохновения – это мне не очень понятно"

Выпускница Московского академического художественного лицея, института им. В. И. Сурикова и Школы современного искусства "Свободные мастерские", она получила академическое образование в области классического и актуального искусства. Сегодня Катя, по ее словам, работает на стыке традиции и современности, строя свои живописные работы на игре традиционных, даже старинных масляных техник с актуальными художественными практиками. Ее медитативные абстрактные пейзажи уже выставлялись в Московском музее современного искусства, в "Манеже", Центре современного искусства "Винзавод" и др. С 23 мая по 22 июня в московской SISTEMA GALLERY проходит персональная выставка современной художницы Кати Шинкаревой "Совокупность случайностей".

– Катя, можно два слова о концепции, которая легла в основу новой выставки?

– Идея в том, что представления каждого человека об окружающем мире строятся на личном жизненном опыте. И в итоге совокупность случайных впечатлений становится неким фильтром, сквозь который мы и улавливаем действительность. "Совокупность случайностей" – это такая художественная трансформация нашей реальности на основе собственных переживаний.

– То есть пейзаж – не пейзаж, а рефлексия по поводу него? Вы визуализируете саму эмоцию?

– Именно! В некоторых фрагментах картин зритель, конечно, может уловить контуры знакомых им лично очертаний, природных форм, гор, водопадов, иорданских каньонов, словно растворяющихся в глубине цвета. И у каждого будут свои ассоциации. Дело в том, что все наши воспоминания, вся "сфокусированная жизненная история" – лишь совокупность случайностей, которые мы эмоционально запомнили. Мне хотелось создать в своих работах ощущение такого эффекта: динамического напряжения на одном воспоминании, эффекта глубины и постоянного, текучего движения, чтобы постоянно удерживать внимание смотрящего. Задержитесь у картины подольше и, открываясь, слой за слоем, на холсте начнут проявляться новые реальности.

– Вы упомянули, что применяете в работе старинную многослойную технику масляной живописи.

– Техника масляной живописи, – а таким способом пользовались еще живописцы эпохи Возрождения, – дает огромное преимущество в работе: постепенно моделируя форму и прописывая детали тонкими слоями краски, картину можно писать годами. И этот процесс так затягивает. Каждый раз себе говорю, что начну писать что-то новое, но опять прихожу к старому. Наносишь первый слой, и он задает настроение всему холсту, а затем, просвечиваясь через лессировки, преломляется, звучит по-новому. В этот раз в экспозицию вошли 9 моих живописных произведений, созданных с 2021 по 2025 год, и объект, выполненный в технике 3D-печати. Из совсем новых – три картины.

– Катя, а с чего вообще начинается творческий процесс? Вы сидите и ждете, когда накроет вдохновение?

– Ох, нет. Сложно сказать, как все зарождается, но сидеть ждать вдохновения – это мне тоже не очень понятно. Скорее, скажу так: процесс стартует с задумки. Я что-то вижу, что-то меня сильно визуально цепляет, – да что угодно: фрагмент какой-то картины, пейзаж и закатное небо... Делаю быстрые зарисовки, фотографирую, собираю всю палитру образов, ассоциаций. А затем... Затем начинается достаточно скрупулезная история. Эскизы я делаю долго, порой на них больше времени уходит, чем на саму картину.

Я не очень верю, что бывают художники, которые вот так сели и с налета придумали что-то. Все основывается на том, что человек увидел, пропустил через себя, осознал в голове, что перенести на холст, и только тогда сел творить.

Вот такая методичка для вас по созданию картин получилась!

– Вы всегда строго следуете эскизу?

– Не всегда. Конечно, радует, когда моя законченная идея переносится с эскиза на полотно и остается неизменной до самого конца. И я довольна результатом. Но чаще происходит другое: когда с какого-то момента начинается импровизация, и, начав с одной идеи, могу полностью переосмыслить ее в процессе работы. Образы начинают трансформироваться по своему плану. В данном случае создание картины становится процессом, результат которого непредсказуем или может меняться с течением времени.





– Бывает, что через месяц или даже год смотрите на свои работы и так: "Эх, надо бы переписать"?

– Стараюсь таких случаев избегать. Лучше сразу продать картину или убрать куда подальше. За мной – да, есть такой грешок "переписать". А переписывать и дополнять, поверьте, можно бесконечно…

– "Корни" вашего творчества откуда растут? Вы из семьи потомственных художников?

– Мои родители далеки от мира искусства. Нет, они не художники. Я одна такая. В детстве как ползать-ходить начала, так сразу – за карандаши и кисточки. Родители талант подхватили, поддержали и сразу, годика в три уже, отдали преподавателям: расти и развиваться. В 12 лет я уже поступила в художественную школу, ну и пошло-поехало. Стала художником, кстати – графиком. Начинала как график, но в последние годы перешла на живопись. Пытаюсь, порой, передать пейзаж максимально реалистично, но все равно получается в своем стиле "мифических абстракций". Сложно охарактеризовать мой стиль, я сама пока не разобралась, к какому могу себя отнести, да и зачем? На прошлой выставке в SISTEMA меня причислили даже к сюрреалистам... Для меня мои работы – про отпечатки памяти, о том, как некоторые образы застывают в сознании. Совокупно и случайно.