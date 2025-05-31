Западный модерн с душой, или путь грузинского авангарда: альбом-каталог Иды Берлин

Автором и издателем альбома-каталога выступила Ида Берлин (англ. Ida Berlin), специалист в области искусства и атрибуции материального наследия. Книга появилась в результате сотрудничества Музея изящных искусств Дижона во Франции и Грузинского Национального музея.





Авангард – интернациональное явление, ярко характеризующее художественные процессы на рубеже XIX и XX веков. Несмотря на присущий направлению революционный характер,

локальные авангардные течения имели свои особенности: что делает, например, итальянский авангард не похожим на русский, уже не говоря про неоднородность художественного ландшафта внутри одной страны. В то же время, хорошо известны случаи международного "взаимопроникающего" влияния: когда художники во время путешествий по миру и общения с зарубежными коллегами, заимствовали идеи друг друга, интегрируя их в собственную практику.





В отечественной истории искусства авангард имеет достаточно четкие временные рамки: первые три десятилетия XX века. Вдохновленные им последующие течения: например, эксперименты с формой и абстракцией в 1950-е годы, нонконформизм и то, что принято сегодня относить к советскому неофициальному искусству, – иногда называют второй волной авангарда. Нонконформизму, как и его праотцу, посвящено много исследований: преимущественно, это тексты о московской и ленинградской художественной жизни и гораздо в меньшей степени – о региональных процессах в советской неофициальной культуре.





Неравномерное распределение внимания к очагам развития "другого" искусства затрудняет полноценное представление об истории и трансформационном потенциале явления. Каталог Иды Берлин "Неизвестный грузинский авангард" стал желанным шагом в восполнении этого пробела. На страницах своего альбома-каталога искусствовед раскрывает самобытный путь грузинского альтернативного искусства через творческие биографии десяти живописцев. Малоизвестные широкой публике, работы художников впитали в себя влияние времени, его культурно-политические особенности (доминанта социалистического реализма действовала в художественном мире всего СССР), а также безмерную любовь к традициям и природе родного края.

С одной стороны, творчество включенных в каталог художников было во многом воспитано западным авангардом, с другой – оно сумело сохранить свой неповторимый характер, неотделимый от национальной идентичности, но не полностью сводящийся к ней.

"Источником вдохновения для меня стал мой глубокий и искренний интерес к культурным традициям Грузии. Эта страна по-настоящему очаровала меня своей самобытностью. Как человек, профессионально связанный с искусством, я особенно ценю живопись – для меня это один из самых точных и чувственных способов понять культурный код народа, его историю, характер, ментальность.

Это издание я создавала не только для профессионалов – искусствоведов, кураторов, коллекционеров, – но и для всех, кто искренне любит искусство и открыт к новым визуальным и культурным впечатлениям", – Ида Берлин, специалист в области искусства и атрибуции материального наследия.





Страницы альбома-каталога посвящены творчеству следующих художников: Феликса Варламишвили, Веры Пагава, Нателы Ианкошвили, Авто Варази, Зураба Нижарадзе, Тенгиза Самсонадзе, Тенгиза Мирзашвили, Отара Чхартишвили, Нины Лордкипанидзе, Мераба Абрамишвили.

Двуязычные биографии художников (на английском и русском) сопровождаются красочными иллюстрациями их избранных работ.

На обложке: иллюстрация из альбома-каталога "Неизвестный грузинский авангард" Иды Берлин. Фото: François Jay, Zviad Mikeladze

Издание рекомендовано к чтению лицам старше 18 лет.