Планы на лето: лаборатории и арт-резиденции для дизайнеров, художников и архитекторов

Опен-колл Дулевского фарфорового завода "Антихрупкость"

Для художников, дизайнеров и архитекторов

Подать заявку до 9 июня 2025 года

Творческая лаборатория от уральского проекта "Антихрупкость" предоставит этим летом возможность дизайнерам, архитекторам и художникам переосмыслить наследие Дулевского завода. Основанный в середине ХIХ века в городе Ликино-Дулево, завод продолжает производство фарфора, сочетая традиционные техники с технологическими новшествами. Будущие участники проекта создадут фарфоровые изделия, которые бы отражали этнокультурные особенности отечественного декоративно-прикладного искусства. Творить предстоит на территории Дулевского завода, с 21-го по 31-е июля. Итоговая выставка планируется в Москве.

За полтора года существования проекта в нем приняли участие 62 автора, всего было произведено (и продано) более 10,000 изделий. Вместе с заявкой организаторы лаборатории ждут ваше мотивационное письмо, портфолио, резюме, описание концепции и пояснение ценности участия лично для вас.

Опен-колл Центра Зотов "Цвет в архитектуре"

Для студентов, интересующихся архитектурой

Подать заявку до 10 июня 2025 года

Углубить свои знания в теории архитектуры и изучать возможности цвета приглашает Центр Зотов. Организованная на базе Центра, Летняя архитектурная школа продлится месяц и будет посвящена исследовательской работе, результатом которой станет печать зина. Четыре модуля в рамках программы проведут художники Сергей Малахов и Евгения Репина, фотограф Юрий Пальмин, а также представители архитектурных бюро "ФОРА" и "Цимайло Ляшенко и Партнеры".

В проекте могут принять участие студенты любых творческих направлений (не только архитектуры), заинтересованных в вопросах градостроительства и дизайна окружающей среды. Отбор производится по портфолио и видео-эссе. Важна готовность полностью включиться в деятельность выбранной мастерской в дни проведения Школы.

Опен-колл Второго сезона проекта "Взгляды" на Сахалине

Для художников, дизайнеров, архитекторов

Подать заявку до 20 июня

Идея для практикующих уличное искусство: отправиться в Южно-Сахалинск, чтобы творчески переосмыслить карту города. Такую возможность любителям и профессионалам в дизайне внешней среды предлагает программа "Взгляды", посвященная развитию стрит-арта на Сахалине. Задача, которую ставят организаторы перед участниками конкурса: разнообразить городской ландшафт Южно-Сахалинска качественным паблик-артом, сохранив при этом его локальную идентичность и культурно-исторический контекст.

Тема второго сезона проекта звучит как "Система координат". Дебют программы "Взгляды" состоялся год назад: тогда на Сахалин приехало 38 художников, чтобы создать более 50 объектов паблик-арта. В этом сезоне примут участие только шесть авторов, прошедших отбор. Заниматься проектом, кстати, можно будет и удаленно: главное, в деталях представить (и объяснить жюри) план предстоящей работы.

Участие в программах возможно с 18 лет.

Подробности конкурсов смотрите на сайтах проектов.