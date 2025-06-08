Warner Bros назвала актеров, которые сыграют Малфоев, Уизли и Дурслей в сериале от HBO

Производство масштабного сериала по вселенной Гарри Поттера продолжает набирать обороты: стриминговый гигант HBO официально объявил имена новых актеров, которые воплотят на экране культовых персонажей волшебного мира. Проект, который обещает быть максимально близким к оригинальным книгам Дж. К. Роулинг, продолжает формировать актерский состав, и теперь зрители знают, кто сыграет членов семей Малфой, Уизли, Дурслей и других учеников Хогвартса.

Согласно информации на официальном сайте Warner Bros. Discovery, на роль юного Драко Малфоя утвержден Локс Пратт – молодой актер, ранее отметившийся в сериале "Повелитель мух". Его отца, хладнокровного Люциуса Малфоя, сыграет Джонни Флинн, знакомый зрителям по драме "Одна жизнь" и мини-сериалу "Рипли". Таким образом, в сериале будет показана не только школьная жизнь Драко, но и его непростые отношения с семьей и отцом.

Мать многодетного семейства Уизли, Молли, воплотит на экране Кэтрин Паркинсон, известная по британскому ситкому "Офис". Ее героиня станет не только опорой семейного очага, но и участницей важных событий в борьбе против Волан-де-Морта.

Дополнен также список учеников Хогвартса: Лео Эрли сыграет взрывного ирландца Симуса Финнигана, Алессия Леони – доброжелательную Парвати Патил, а Сиенна Мусса – влюбчивую Лаванду Браун. Все трое новичков впервые пробуют себя в таком крупном проекте.

Что касается магловской стороны, то роли суровых родственников Гарри, Петунии и Вернона Дурслей, достались Бел Паули и Дэниелу Ригби. Образ министра магии Корнелиуса Фаджа воплотит на экране Берти Карвел.

Ранее стало известно, что юного Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Рона – Аластер Стаут, а Гермиону – Арабелла Стэнтон. Эти трое составят новую триаду, которая поведет зрителей через знакомую, но по-новому раскрытую магическую вселенную.

Над сценарием и концепцией шоу работает команда, в которую входят Франческа Гардинер, Марк Майлод и сама Дж. К. Роулинг, лично одобрившая выбранный каст. Первый сезон будет экранизацией книги "Гарри Поттер и философский камень", а премьера намечена на 2027 год. Съемки должны стартовать в ближайшие месяцы.