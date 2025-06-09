Николай Цискаридзе дебютирует в МХТ под псевдонимом

Ректор Академии русского балета имени имени Вагановой Николай Цискаридзе готовится к новому этапу своей творческой карьеры. Впервые он выйдет на сцену драматического театра – в постановке Московского Художественного театра имени Чехова по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош". Артист сыграет короля Франции Людовика XIV, однако появится в спектакле под сценическим псевдонимом Максим Николаев.

Для широкой публики такой шаг стал неожиданностью, но сам Цискаридзе объяснил свое решение вполне осознанной необходимостью. По его словам, имя Николай Цискаридзе несет за собой груз репутации, сложившейся за десятилетия в балете. Это имя ассоциируется с идеальным образом – подтянутого, уверенного, главного героя на сцене. Однако в драматическом театре, по мнению артиста, он выходит не как икона сцены, а как ученик, начинающий путь с нуля. Именно поэтому он предпочел оставить в стороне свою узнаваемость и дать себе возможность проявить новое лицо в искусстве.

Постановка "Кабала святош" станет одним из центральных событий нового сезона МХТ. Режиссером спектакля выступает Юрий Квятковский, а роль Мольера исполнит художественный руководитель театра Константин Хабенский. Эта постановка обещает быть необычной и амбициозной, в том числе за счет яркого актерского состава и нестандартного каста, в котором Цискаридзе – безусловная интрига.

Людовик XIV – историческая фигура, известная своим покровительством искусству и театру, одновременно властная и театральная по своей натуре. Для Николая Цискаридзе, обладающего непревзойденной сценической пластикой и харизмой, этот образ может стать переходным мостом между балетом и драмой. Ожидается, что премьера спектакля состоится в грядущем театральном сезоне.