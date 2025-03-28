Галерист Полина Аскери: "Чувство искусства" можно развить

С талантливым галеристом, коллекционером, филантропом и основательницей арт-галереи современного искусства ASKERI GALLERY Полиной Аскери мы встречаемся на вернисаже ее новой выставки CREATURE OF EMOTIONS, где представлены работы американского художника Питера Опхайма и американо-испанского мастера Хуана Мигеля Паласиоса. О проекте, который объединил двух, на первый взгляд, очень разных авторов, о "чувстве искусства" и о том, какие картины она любит приобретать для своего дома, Полина рассказала в личной беседе с корреспондентом Клео.ру.

– Полина, почему именно этих двух художников вы решили объединить в одном проекте?

– Поначалу может показаться, что новая выставка "столкнула" двух очень непохожих художников. Но на самом деле оба мастера говорят об одном и том же: о чувственном мире эмоций, желаний, надежд. Дословно название выставки можно перевести как "Существо Эмоций" или "Создание Эмоций": то есть мы говорим о человеке как персонаже, чьей движущей силой являются чувства, и одновременно – о природе этих чувств. Так, Питер Опхайм взаимодействует со зрителем через образы сказочных существ, олицетворяющих детские желания и мечты, призывающих познакомиться с ними поближе, а Хуан Мигель Паласиос, в зале которого мы, кстати, сейчас находимся, вступает в диалог через призму женской чувственной силы. Он работает в смешанной технике, намеренно отказываясь от традиционной живописи. Картины многослойны, написаны абстрактными мазками на поверхности, напоминающей скульптурный объект из бетона и строительной пены. Получается очень динамичный, живой образ. Бетон может осыпаться, образуя "раны" и "приоткрывая" зрителю следы наших переживаний и эмоциональных состояний. Я бы даже сказала, что такой экспрессивный метод – яркое проявление горячих чувств по-испански. Последние два года Хуан Мигель стал работать в совсем другой технике, абсолютно уйдя от фигуратива. Поэтому сегодня для меня было особенно важно собрать по всему миру именно эти картины, из этой серии, ведь теперь они большая редкость. И именно эти картины очень полюбились российскому зрителю и нашим коллекционерам. Сейчас в нашем обществе большой запрос на эмоциональные, выразительные и чувственные образы.

– Какая картина Паласиоса в настоящий момент лично вам откликается сильнее всего?

– Думаю, что каждая из представленных в зале картин находит в зрителе и во мне глубокий отклик. В этом суть работ Хуана: они говорят с нами на универсальном языке чувств, как бы приоткрывая завесу в наш внутренний мир. Но признаюсь, самые мои любимые его работы хранятся у меня дома. На прошлый день рождения автор сделал мне дорогой сердцу подарок – написал мой портрет. Так что теперь одна из картин Хуана Мигеля висит в моей гостиной над кроватью, а другая – в прихожей. Эти работы встречают и провожают меня, сопровождают мои короткие моменты отдыха. И это очень ценный опыт.





– Расскажите, а как вы с Хуаном Мигелем познакомились?

– Это произошло несколько лет назад, когда я приехала на открытие музея в Цинандали. Тогда известный американский галерист Филипп Херле-Гуггенхайм (родственник того самого Гуггенхайма) привез на презентацию лучшие работы современных художников, среди которых были и картины Хуана Мигеля Паласиоса. Художник тогда тоже приехал на выставку лично: мы познакомились.

– А вот интересно, на каком этапе жизни он предложил написать ваш портрет?

– Нас с Хуаном связывает много лет дружбы и сотрудничества. В прошлом году он решил завершить цикл своих объемных картин именно моим портретом. Для меня это огромный и очень важный знак. Я вообще очень верю в знаки, они меня редко обманывают. Пять лет назад на международной художественной ярмарке Art Basel произошла очень интересная и показательная история. Один из моих знакомых коллекционеров-клиентов буквально на полчаса ушел с друзьями пообедать, а вернувшись, торжественно показал свой "улов": картину, которую он не удержался и купил без меня. Это был портрет руки Хуана Мигеля Паласиоса. Из десятка тысяч работ, которые показывались на Art Basel, он выбрал именно моего любимого художника. Именно в тот момент я решила, что работы Хуана Мигеля пора везти в Москву.





– Полина, а как вообще можно попасть под ваше крыло? Как происходит отбор авторов для галереи? Сложно ли искать молодых художников?

– Каждого автора для своих проектов я отбираю лично. Обычно изучаю профессиональные ресурсы, где художники размещают свои работы, смотрю работы по каталогам, когда бываю на ярмарках современного искусства. Некоторые таланты пробиваются к нам самостоятельно, присылая портфолио по почте. Мой критерий: произведение искусства должно быть гармоничным и чувственным, должно зацепить своей историей или историей своей работы.

Я люблю позитивное искусство, которое говорит со зрителем о чем-то важном и способно вдохновить.

Но ищу в работах не только глубокие идеи, но и особую эстетику. За последнее время для ASKERI GALLERY я нашла сразу нескольких интересных молодых авторов, чье отношение к искусству и мировоззрение полностью удовлетворяет все мои запросы.

– Можете дать совет профессионала: с чего начать знакомство с современным искусством? Как научиться его понимать, можно ли развить в себе "чувство искусства"?

– Можно и нужно. Совет прост. Начните ходить в музеи, галереи, посещайте ярмарки современного искусства и обязательно читайте книги об искусстве – заметки, мемуары, биографии, каталоги. Самое главное в этом деле – насмотренность.

Никакие лекции по истории искусств не научат понимать и чувствовать искусство, если вы его не видите своими глазами. Им нужно жить, с ним нужно знакомиться лицом к лицу.

Понимание искусства зависит от того, насколько близко и комфортно у вас получилось его воспринять. Если что-то непонятно, то не стесняйтесь задавать вопросы кураторам или художникам. Пусть даже эти вопросы покажутся вам наивными или банальными. Если чувствуется готовность и желание узнать новое – познакомитесь с биографиями художников, которые вам понравились, зачастую их личная история станет ключом к пониманию их творчества. А там, присмотревшись, можно начать и коллекционировать искусство. Сегодня арт-рынок необычайно многообразен, здесь можно найти произведения на любой вкус и бюджет. Ну и, конечно, мой главный совет – приходите к нам в ASKERI GALLERY. Будем рады видеть вас в нашем новом пространстве на Патриарших прудах. У меня есть цикл лекций "Как полюбить современное искусство", которые регулярно собирают полные залы слушателей. И мне очень импонирует, с каким вниманием москвичи относятся к современному искусству. Вижу, что в обществе большой запрос на красоту, эстетику, культурное развитие. Мир искусства дает душе свободу и способствует духовному росту человека, так было всегда. И моя миссия в данном случае – быть проводником в этот прекрасный мир. В моих дальнейших планах не только выставки и расширенная лекционная программа, но и модные презентации, закрытые бранчи, ужины, ивенты, связанные с духовным ростом и развитием.

– Полина, а можно узнать, с чего началась ваша личная коллекция? Какие произведения вы выбираете для собственного дома?

– Мой дом – идеальное отражение меня и моих интересов. Поэтому я выбираю искусство, наполняющее меня светом и теплом, дарящее расслабление и комфорт. А еще мне очень нравятся вещи "с историей". Первое произведение искусства я купила больше двадцати лет назад на антикварном рынке в Париже. Это был бронзовый слон XVIII века, с него, собственно, все и началось. Сейчас в моей коллекции сотни произведений – от античного до современного искусства. И не только живопись и скульптура, но и классные лимитированные предметы мебели. Кстати, опять же, когда я знакомлюсь с работами художника, я всегда отвечаю себе на один вопрос: хочу, чтобы его работы были у меня дома, или нет? Если да – беру. Так что в моей личной коллекции есть произведения всех авторов ASKERI GALLERY. Например, работы Дарьи Котляровой, Павла Полянского, всемирно известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана – участника Венецианской биеннале 2023, чьи инсталляции находятся в личных коллекциях самых звездных любителей искусства, и скульптуры Линн Чедвиг – его произведения тоже стоят у меня дома! Разумеется, я продолжаю интересоваться новыми художниками, поэтому моя личная коллекция постоянно пополняется.