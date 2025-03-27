Q&A с актрисами Электротеатра Станиславский. Спектакль "Пик Ник или Сказки Старого Ворона"

В середине марта Электротеатр Станиславский представил премьеру: спектакль "Пик Ник или Сказки Старого Ворона" (18+) режиссера Бориса Юхананова. Кому и зачем стоит смотреть новинку, необычно вобравшую в себя жанры театра, киносериала и музыкальной импровизации, мы писали на прошлой неделе.

Сегодня в небольшом Q&A для Клео.ру девушки поделились мыслями о спектакле, работе в театре и повседневной гармонии.





Q&A (или продолжи мысль)

На вопросы отвечают:

Алла Казакова

Играет Боди.

С 2014 года актриса Московского драматического театра им. К.С. Станиславского (с 2015 года – Электротеатр Станиславский).

Ирина Савицкова

Играет Элину.

C 2009 года актриса Московского драматического театра им. К.С. Станиславского (с 2015 года – Электротеатр Станиславский).

Мария Беляева

Играет Доротею.

Актриса Электротеатра Станиславский с 2015 года.

Мария Чиркова

Играет Софи Глюк.

Актриса Электротеатра Станиславский с 2015 года.





Я люблю свою героиню за …

Алла Казакова: … ее неуемную энергию. Она очень сильная женщина: все везет на себе, пытается устроить судьбу своих близких.

Ирина Савицкова: … целеустремленность, цельность и авантюризм.

Мария Беляева: … то, что она любит Ральфа, все время находится в романтических отношениях и считает любовь самым важным в жизни.

Мария Чиркова: … то, что она осознает весь ужас бытия и не находится ни в каких иллюзиях.

Я бы посоветовала ей…

А.К.: … больше положиться на волю Божью, чем на собственные силы.

И.С.: … не сдаваться, верить и всегда надеяться до последнего.

М.Б.: … взять ипотеку и переехать на Вест-Мориленд-Плэйс.

М.Ч.: … окончательно принять свое состояние, перестать плакать и начать жить так, как ей предписано.





"Спектакль Пик Ник или Сказки Старого Ворона" для тех, кто …

А.К.: … любит театр, любит что-то новое, необычное, совершенно не укладывающееся ни в какие рамки.

И.С.: … готов удивляться, экспериментировать и отправиться в самое необычное путешествие в своей жизни.

М.Б.: … любит театр и кино.

М.Ч.: … задумывается над смыслом бытия, для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию: например, испытал невзаимную любовь или потерял равновесие в мире, где все постоянно меняется.

С режиссером интересно работать, когда…

А.К.: … он сочиняет и разбирает. Вообще с ним просто интересно работать.

И.С.: … он тебе доверяет и дает свободу. Когда он, не зная деталей, понимает главное.

М.Б.: … это режиссер.

М.Ч.: … он способен помочь тебе пройти сквозь стену, справиться с препятствиями и ограничениями. Дальше ты сам берешься за дело: это обоюдный процесс.





В актерской профессии важнее всего …

А.К.: … воля и терпение.

И.С.: … несмотря на свой опыт и знания, умение удивляться, вибрировать, открывать новые грани в уже знакомом тексте, партнере и пьесе.

М.Б.: … действие.

М.Ч.: … быть готовым к новому проекту, знать законы, по которым устроено действие, плавать в них как рыба в воде и позволять плавать другим.

Театр — это место …

А.К.: … где ты можешь получить силы, вдохновение и радость.

И.С.: … силы. Место смысла и невесомости.

М.Б.: … силы.

М.Ч.: … где можно отдохнуть душой от повседневности. Место познания и общения с единомышленниками.





В моем гардеробе обязательно есть …

А.К.: … очень хорошие туфли.

И.С.: … шелковый платок. Он дает мне ощущение женщины. Я часто заимствую какие-то аксессуары у своих героинь.

М.Б.: … зеленое пальто.

М.Ч.: … красивые платья на выход, особенно люблю черные и длинные.

Не могу представить свою жизнь без...

А.К.: … моих близких.

И.С.: … без театра, без чего-то прекрасного. И понятное дело, без своей семьи.

М.Б.: … любви и театра.

М.Ч.: … театра и без моей дочки, потому что дети, конечно, это целый мир.





Женщины сегодня…

А.К.: … сильные и достаточно независимые, они могут многого добиться в жизни.

И.С.: … к сожалению, пытаются быть всем: за все отвечать, всем владеть и распоряжаться. Это тяжело и абсолютно бесполезно. Женщине нужно позволить себе красоту, нежность, заботу — в этом наша сила.

М.Б.: … богини.

М.Ч.: … очень сильные и умные. Женщины стали меньше мириться с тем, что их не устраивает: они хотят жить в полную силу, проявить себя в бизнесе, творчестве, воспитании детей. Для этого сейчас достаточно возможностей.

Успех для меня ….

А.К.: … когда люди скажут: "Идем в театр смотреть на Казакову".

И.С.: … это вспышка радости, которая очень быстро проходит. Однако он необходим как признание существования, взгляд в зеркало на самого себя. Успех многому учит, пока ты к нему идешь, но зато когда его получаешь, он открывает новый взгляд на вещи.

М.Б.: … это пляж (образ).

М.Ч.: … это возможность раскрыть свой потенциал, когда это работает на благо дела. Мне важно вести рассказ, играя роль так, чтобы всем было интересно.

Редакция Клео.ру благодарит пресс-службу Электротеатра за помощь в организации интервью