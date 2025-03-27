Q&A с актрисами Электротеатра Станиславский. Спектакль "Пик Ник или Сказки Старого Ворона"

В гостях редакции актрисы Электротеатра, Алла Казакова, Ирина Савицкова, Мария Беляева и Мария Чиркова, исполнившие главные роли в спектакле.
В середине марта Электротеатр Станиславский представил премьеру: спектакль "Пик Ник или Сказки Старого Ворона" (18+) режиссера Бориса Юхананова. Кому и зачем стоит смотреть новинку, необычно вобравшую в себя жанры театра, киносериала и музыкальной импровизации, мы писали на прошлой неделе.
Сегодня в небольшом Q&A для Клео.ру девушки поделились мыслями о спектакле, работе в театре и повседневной гармонии.
Q&A (или продолжи мысль)
На вопросы отвечают:
Алла Казакова
Играет Боди.
С 2014 года актриса Московского драматического театра им. К.С. Станиславского (с 2015 года – Электротеатр Станиславский).
Ирина Савицкова
Играет Элину.
C 2009 года актриса Московского драматического театра им. К.С. Станиславского (с 2015 года – Электротеатр Станиславский).
Мария Беляева
Играет Доротею.
Актриса Электротеатра Станиславский с 2015 года.
Мария Чиркова
Играет Софи Глюк.
Актриса Электротеатра Станиславский с 2015 года.
Я люблю свою героиню за …
Алла Казакова: … ее неуемную энергию. Она очень сильная женщина: все везет на себе, пытается устроить судьбу своих близких.
Ирина Савицкова: … целеустремленность, цельность и авантюризм.
Мария Беляева: … то, что она любит Ральфа, все время находится в романтических отношениях и считает любовь самым важным в жизни.
Мария Чиркова: … то, что она осознает весь ужас бытия и не находится ни в каких иллюзиях.
Я бы посоветовала ей…
А.К.: … больше положиться на волю Божью, чем на собственные силы.
И.С.: … не сдаваться, верить и всегда надеяться до последнего.
М.Б.: … взять ипотеку и переехать на Вест-Мориленд-Плэйс.
М.Ч.: … окончательно принять свое состояние, перестать плакать и начать жить так, как ей предписано.
"Спектакль Пик Ник или Сказки Старого Ворона" для тех, кто …
А.К.: … любит театр, любит что-то новое, необычное, совершенно не укладывающееся ни в какие рамки.
И.С.: … готов удивляться, экспериментировать и отправиться в самое необычное путешествие в своей жизни.
М.Б.: … любит театр и кино.
М.Ч.: … задумывается над смыслом бытия, для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию: например, испытал невзаимную любовь или потерял равновесие в мире, где все постоянно меняется.
С режиссером интересно работать, когда…
А.К.: … он сочиняет и разбирает. Вообще с ним просто интересно работать.
И.С.: … он тебе доверяет и дает свободу. Когда он, не зная деталей, понимает главное.
М.Б.: … это режиссер.
М.Ч.: … он способен помочь тебе пройти сквозь стену, справиться с препятствиями и ограничениями. Дальше ты сам берешься за дело: это обоюдный процесс.
В актерской профессии важнее всего …
А.К.: … воля и терпение.
И.С.: … несмотря на свой опыт и знания, умение удивляться, вибрировать, открывать новые грани в уже знакомом тексте, партнере и пьесе.
М.Б.: … действие.
М.Ч.: … быть готовым к новому проекту, знать законы, по которым устроено действие, плавать в них как рыба в воде и позволять плавать другим.
Театр — это место …
А.К.: … где ты можешь получить силы, вдохновение и радость.
И.С.: … силы. Место смысла и невесомости.
М.Б.: … силы.
М.Ч.: … где можно отдохнуть душой от повседневности. Место познания и общения с единомышленниками.
В моем гардеробе обязательно есть …
А.К.: … очень хорошие туфли.
И.С.: … шелковый платок. Он дает мне ощущение женщины. Я часто заимствую какие-то аксессуары у своих героинь.
М.Б.: … зеленое пальто.
М.Ч.: … красивые платья на выход, особенно люблю черные и длинные.
Не могу представить свою жизнь без...
А.К.: … моих близких.
И.С.: … без театра, без чего-то прекрасного. И понятное дело, без своей семьи.
М.Б.: … любви и театра.
М.Ч.: … театра и без моей дочки, потому что дети, конечно, это целый мир.
Женщины сегодня…
А.К.: … сильные и достаточно независимые, они могут многого добиться в жизни.
И.С.: … к сожалению, пытаются быть всем: за все отвечать, всем владеть и распоряжаться. Это тяжело и абсолютно бесполезно. Женщине нужно позволить себе красоту, нежность, заботу — в этом наша сила.
М.Б.: … богини.
М.Ч.: … очень сильные и умные. Женщины стали меньше мириться с тем, что их не устраивает: они хотят жить в полную силу, проявить себя в бизнесе, творчестве, воспитании детей. Для этого сейчас достаточно возможностей.
Успех для меня ….
А.К.: … когда люди скажут: "Идем в театр смотреть на Казакову".
И.С.: … это вспышка радости, которая очень быстро проходит. Однако он необходим как признание существования, взгляд в зеркало на самого себя. Успех многому учит, пока ты к нему идешь, но зато когда его получаешь, он открывает новый взгляд на вещи.
М.Б.: … это пляж (образ).
М.Ч.: … это возможность раскрыть свой потенциал, когда это работает на благо дела. Мне важно вести рассказ, играя роль так, чтобы всем было интересно.
Редакция Клео.ру благодарит пресс-службу Электротеатра за помощь в организации интервью