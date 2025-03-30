"Гоша Острецов способен заразить своей энергией": интервью с куратором выставки "Haut Futur"

В специально созданной для проекта серии автор соединил свою любовь к живописным экспериментам и высокой моде. О границах между дизайном, искусством и бизнесом, будущем искусственного интеллекта и, конечно, о самом проекте в интервью Клео.ру рассуждает Диана Моцонашвили, куратор выставки "Haut Futur".





Диана, проект "Haut Futur" продолжил серию коллабораций торгового центра "BoscoVesna" с современными художниками. Как вы решили стать частью этой истории? И почему именно в паре с Гошей Острецовым?

Мы были знакомы с Гошей до выставки "Haut Futur" и даже работали вместе. В декабре 2024 года я выступила куратором группового выставочного проекта "Аrt-Снеговик" в "BoscoVesna". Это был предновогодний, очень зимний по настроению проект: в нем приняли участие десять деятелей современного искусства, среди них Павел Пепперштейн, Ирина Корина, Людмила Константинова, Пахом (Сергей Пахомов), Викентий Нилин, Нестор Поварнин, Ольга Божко, Наталья Стручкова, Петр Быстров и, собственно, Гоша Острецов. Персональная выставка Гоши в пространстве "BoscoVesna" была запланирована на март 2025 года: на роль куратора проекта художник предложил мою кандидатуру. Это было неожиданно и, конечно, очень приятно.





Границы между модой и искусством стираются. В работу обеих областей вмешивается искусственный интеллект (об этом в том числе выставка "Haut Futur"). Что думаете об этой тенденции?

Внедрение искусственного интеллекта в жизнь – большая, серьезная тема, мы можем здесь только делать прогнозы. Очевидно, что ИИ будет играть существенную роль в будущем человечества. Но сможет ли он заменить творца? Или, как остроумно заметил Гоша, сможет ли искусственный интеллект вложить достаточно любви в произведение искусства? Думаю, что вряд ли, ведь для искусства ИИ – это новый инструмент. Его можно сравнить с фотоаппаратом или камерой, открытие которых в свое время повлияло на развитие истории искусства, но не отменило существование других направлений и стилей.





Выставка в "BoscoVesna", на стыке искусства, моды и бизнеса, предлагает зрителю следующую перспективу: любой человек, независимо от того, кем он является по профессии и насколько серьезно относится к искусству, способен открыть в себе детскость восприятия, ироничность, смелость и хулиганство, которые необходимы для творческого самовыражения.

Гоша Острецов окончил театральное училище при Большом театре, а в 1990-е годы, живя во Франции, сотрудничал со знаменитыми кутюрье. Этот опыт отражен в работах, представленных на выставке "Haut Futur", на ваш взгляд?

Да, буквальным отражением этого опыта стало использование художником тканей в качестве базового живописного слоя. Согласно Книге Бытия, человек, изгнанный из Рая, познает стыд и стремится скрыть свое тело за слоем одежды. Сам Гоша считает одежду одной из первых загадок человечества.

Дизайнеры часто создают коллаборации с художниками, находясь в поиске свежих идей. Гоша, как художник, идет от обратного: ищет вдохновение в моде. С одной стороны, мода знакома каждому, с другой – ровно как искусство, она может стать площадкой для экспериментов, источником эмоций и инсайтов.





Кто станет основной аудиторией проекта: потенциальные покупатели "BoscoVesnа" или поклонники творчества художника?

Я убеждена, что проект будет интересен многим активным жителям города: это касается и поклонников творчества Гоши, и покупателей "BoscoVesna", и просто тех, кто открыт новому.

В этом отношении я считаю "Haut Futur" качественно сделанным проектом. "BoscoVesna" – в первую очередь, торговый центр премиум-класса. Однажды на площадку приходит "большой" художник, которому дают почти неограниченную свободу творчества. Так он создает произведения, которые вступают в диалог с пространством, преображая его во что-то совершенно новое.

Как междисциплинарный проект, "Haut Futur" способен рождать свежий взгляд на привычные вещи. Это похоже на музыку японского минимализма: абсолютные шедевры создаются специально под выставку, иногда при кафе или в торговом центре – при этом их пишут известные композиторы.





Смогут ли зрители творчески проявить себя, вдохновившись увиденным в экспозиции?

У Гоши Острецова есть неподражаемое качество: он способен заразить своей энергией кого угодно. Это позволение творить сквозит во всех его работах. Именно поэтому Гоша любит устраивать мастер-классы для всех желающих: в том числе, для людей, далеких от искусства. Следите за новостями проекта: творческие активности для зрителей точно будут.

Интеграция современного искусства в формирование идентичности брендов. Как вы оцениваете перспективы этого направления?

Разговоры о междисциплинарности сегодня ведутся повсеместно. В период моего студенчества, лет 15—20 назад, я с интересом следила за деятельностью разных институций. Меня тогда очень радовали первые случаи сотрудничества культуры и бизнеса.



История знает много подобных примеров. В ХХ веке это была, например, коллаборация художника Сальвадора Дали и модного дизайнера Эльзы Скиапарелли. Сегодня это такие творческие дуэты, как "Prada" и Дэмиен Херст, "Louis Vuitton" и Яеи Кусама или "Louis Vuitton" и Джефф Кунс. Формат не теряет своей актуальности, ведь он позволяет зрителю одновременно пересечь территорию высокой моды и мира искусства. Последнее время такие коллаборации инициируют не только крупные бренды, но и более скромные компании, как в мире моды, так и в других коммерческих направлениях.



Работы, представленные на этажах торгового центра, были созданы специально для выставки? Какая судьба ожидает полотна по окончании проекта?

Все работы, которые присутствуют на площадке, были созданы специально для проекта "Haut Futur". Сейчас мы обсуждаем с Гошей будущее проекта: где бы еще художник хотел представить свою серию. Пока об этом рано говорить, ведь выставка только открылась.

Редакция "Клео.ру" благодарит коммуникационное агентство "Взлет" за помощь в организации интервью