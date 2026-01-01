Озвучившая Чебурашку Ольга Кузьмина: "Мне было сложно представить себя в роли"

1 января на российские экраны выходит самая семейная картина Дмитрия Дьяченко "Чебурашка-2" – продолжение нашумевшей истории о милом лопоухом друге. В конце декабря в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера, где на ковровую дорожку мандаринового цвета вышли все самые важные люди, принимающие участие в картине. Первый "Чебурашка", вышедший три года назад 1 января 2023 года, стала самым кассовым фильмом в истории российского проката и сегодня ожидания на счет него не менее амбициозные.

Одной из первых фильм представила российская актриса театра и кино, звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина. 38-летняя актриса пришла на премьеру не одна, а с сыном Гордеем. В этот раз она выступила в роли Чебурашки, вернее, его голоса. Актриса с удовольствием давала интервью и даже несколько раз спела на бис "чебурашкиным" песни.

– Оль, мы так понимаем, что Чебурашка подрос?

– О, да! Он вырос на 1 мм и у него, можно сказать, начался пубертатный период. В новом продолжении истории Чебурашка уже умнее и увереннее, он уже стоит на своих ножках и, начитавшись книг по психологии, понимает, как этот мир устроен. Конечно, и в его голос так или иначе добавились нотки уверенности, а где-то дерзости. Знаете, моему сыну 12 лет, и это такой непростой возраст, когда ребенку тоже кажется, что он уже все в мире понимает и советы взрослых никуда не годятся. И, собственно, как и мой Чебурашка, ему каждый раз приходится выкручиваться из сложностей, в которые он попадет из-за своей своенравности. Это мы и в фильме увидим. Там все будет непросто.

– А как вы вообще попали в эту историю: стали Чебурашкой?

– Впервые я озвучила это мохнатого персонажа еще в 2023-м. Как-то однажды я просто получила от нашего режиссера Димы Дьяченко, с которым мы знакомы еще со времен сериала "Кухня", сообщение: "Оля, а можешь записать что-нибудь с голосом Чебурашки?" Я записала. И буквально сразу же мне позвонила кастинг-директор Таня Кун и предложила поучаствовать в съемках. Я спросила, сколько времени займет работа и что, собственно, мне надо будет делать, уши надевать? Мне было сложно представить себя в роли Чебурашки. Вообще, не знаю, честно, были ли другие претенденты на эту роль, кроме меня. Дима об этом умолчал.

– Все сразу получилось? Много дублей было?

– О-о, нет! Дублей всегда было очень много. По десятку, сотне даже. По пальцам могу пересчитать фразы, которые с первого раза вышли. Так, у меня очень долго не получался звук, когда Чебурашка скатывался с лестницы на тележке и трясся. Меня режиссер в итоге буквально за плечи взял и начал трясти. Записали! Также сложно было поймать звук, когда Чебурашка с ветки на ветку падает и орет. Понадобилось несколько смен для этой сцены. В этот раз самым сложным было найти «звук сушеного апельсина». Ну, казалось бы, что искать-то? Взял цукаты и радуйся, но нет, нет такого хрустяще-аппетитного звука. И мы придумали чипсы! Они отлично сыграли эту роль.





– Приступая к озвучке, чем вдохновлялись?

– Прежде всего, я пересмотрела всего нашего классического Чебурашку, говорящего голосом невероятной Клары Михайловны Румяновой. Внутренне – да, ориентировалась на ее голос. Хотелось быть максимально приближенной именно к тому, "родному" звучанию. Мы же не выдумывали Чебурашку с нуля. Он уже жил до нас, мы его просто оживляем вновь.

Но у нашего современного персонажа совсем другая история. Раньше он что? Строил с Геной дом. И все. А теперь у него столько приключений, он даже жизнью рискует. Он и говорил раньше довольно односложно – реплик раз-два. Одна из его самых длинных фраз звучала: "Гена, а давай я вещи понесу, а ты понесешь меня". А здесь Чебурашка начинает говорить довольно много, даже цитирует, по-своему правда, "умные мысли из умных книг". Ему уже есть-таки что сказать!

– Оль, а наш взгляд, в чем вообще секрет такой популярности "Чебурашки"? Его взрослые с такой же радостью смотрят, как и дети.

– В этом и секрет. Чебурашка – это герой, который нравится сразу всем.

Этот герой объединил людей разного возраста. С одной стороны, Чебурашка хорошо знаком нам, а с другой – теперь он герой из детства наших детей. Еще, мне кажется, что сегодня нам как раз не хватает такого наивного героя, как он.

Мы постоянно боимся, видим везде негатив, в итоге закрываемся, и вот такой Чебурашка "заставляет" нас вспомнить детство, вновь стать добрым, неравнодушным и ранимым, а самое главное – самим собой. Для меня лично история Чебурашки – это история добра и открытого сердца.

– Кстати, а как ваши дети реагируют на голос Чебурашки? Вы на нем дома иногда разговариваете?

– Ну, в жизни я особо так не разговариваю. Порой дети (у Ольги двое детей: сын Гордей и дочь Мира-Мария. – Прим. ред.) и знакомые с небольшим подозрением на меня смотрят: "Точно ты Чебурашка?". Тогда приходится заговорить, как Чебурашка. Дети просто визжат от радости! Мне, честно, чудно, когда, проходя мимо меня, некоторые – так: "Ой, Чебурашка!". Ну да, это я!