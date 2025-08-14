Дом, в котором живет художник: серия лэнд-арт объектов Павла Суслова

Дом-трансформер, постройка из картин, кочующее жилище – все это о серии лэнд-арт объектов "Дом бомжа" (Bomjdom) (6+) художника Павла Суслова. С 2011 года автор изготавливает переносные полигональные модели размером с небольшой коттедж, в которых можно не только жить (впрочем, скромно – в полном согласии с природой и ее обитателями), но и творить, ведь стены объекта сделаны из живописных холстов.



Под стать интровертированной натуре художника, пространство для творчества в таком доме располагается внутри, в то время как взгляду зрителя предстает легко узнаваемая форма: например, головы человека, морского конька или динозавра. Кстати, название Bomjdom родилось из шуточного прозвища, которое работам дали друзья живописца. Павел отмечает, что это слово не означает ничего конкретного на английском, что ему лично импонирует.



Последним арт-объектом из серии стал "Куб-пазл" (Cube Puzzle) на территории Парка-отеля "Белые аллеи". Согласно концепции проекта, на протяжении месяца, с 16-го июля по 10-е августа, художник наблюдал за меняющимся ландшафтом Парка – в отсутствие большого количества других зрителей – и запечатлевал изменения на холсте.

"Быть может они (пейзажи. – Прим.ред.) накапливают тишину отсутствия, чтобы прозвучать с новой силой?" – задается вопросом автор в предисловии к проекту.



С 11-го августа в "Белые аллеях" можно увидеть части "Дома бомжа" – полотна, созданные Павлом за месяц творческой деятельности внутри куба.



Наталья Конюкова, со-куратор выставки: – "Живопись, вырванная из контекста природы, заиграла новыми красками, поражая своей яркостью и выразительностью. На полотнах вы встретите знакомые фасады, арку, тропинку и величественный борщевик. Небо переливается, словно водопад под палящим солнцем, наполняя каждую деталь особым светом. Форма подрамников намекает на происхождение и локацию в объекте, который был полноценным домом художника на протяжении 28 дней".





"Куб-пазл" – 24-ая по счету работа в серии лэнд-арт объектов Павла Суслова. Ранее художник выставлял свои дома-картины во ВГИКе, в парке "Никола-Ленивец" на фестивале "Архстояние", на дизайн-заводе "Флакон" и во многих других местах. Первой локацией серии "Дом бомжа" стала крымская Балаклава.





Павел Суслов работает в жанре живописи, лэнд-и стрит-арта. Окончил ВГИК по специальности "Художник мультипликационного фильма" и Школу современного искусства "Свободные мастерские" при ММОМА. Живет и работает в Подмосковье.

Возрастное ограничение: 6+

Выставка картин Павла Суслова Cube Puzzle в Парке-отеле "Белые аллеи" продлится до 5 октября.

Кураторы проекта: Ольга Туманова, Наталья Конюкова.