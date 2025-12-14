Николай Цискаридзе предложил наказать ведущую "России 24" за фото в Большом театре

Фотографии телеведущей канала "Россия 24" Марии Григорьевой, сделанные в зрительном зале Большого театра, спровоцировали громкий скандал в культурной среде. На снимках, опубликованных в соцсетях, журналистка запечатлена лежа на бортике театральной ложи. Многие сочли это грубым нарушением этикета одного из главных театров страны.

О кадрах высказался народный артист России Николай Цискаридзе. Ректор Академии русского балета осудил поведение Григорьевой, назвав его недопустимым для места, которое традиционно воспринимается как храм искусства. По его мнению, подобные жесты свидетельствуют о полном непонимании театральной культуры и обесценивают саму атмосферу Большого театра.





Цискаридзе подчеркнул, что правила поведения в зрительном зале – не формальность, а часть уважения к артистам, зрителям и истории сцены. Он напомнил, что театральный этикет подробно описан в специализированной литературе, и выразил убеждение, что такие знания должны быть базовыми для каждого посетителя культурных учреждений.

В качестве воспитательной меры Цискаридзе предложил отказаться от символических штрафов и применять более наглядный подход – трудовую ответственность. По его мнению, работа внутри театра могла бы стать действенным способом напомнить о ценности уважительного отношения к культурному пространству.

"Стыд и срам! <...> Хотя бы обязали ее мыть пол две недели в театре за подобное поведение в храме искусств", – написал Цискаридзе в личном блоге.

