Остатки сладки: выставки в Москве, которые вы успеете посмотреть до конца лета

Музей AZ/ART

Выставка "Алгоритмы познания" (6+) До 31 августа

Летние месяцы пролетают особенно незаметно, а Музей AZ/ART на Маросейке вторит ритму самого беззаботного времени года серией коротких, сменяющих друг друга выставок. Фестиваль "Алгоритмы познания" (6+) состоит из 9 художественных высказываний (по 3 проекта в каждом блоке) от авторов современного искусства и творческих объединений, таких как Платон Инфанте и "Цветы Джонджоли". В программе фестиваля также заявлены акустические концерты, кураторские экскурсии и детские мероприятия.

Августовский блок "Алгоритмов" представлен тремя участниками: художниками Ириной Кориной, Михаилом Рубанковым и арт-группой "Хвойные". Каждый проект исполнен в индивидуальной стилистике, однако все высказывания объединяет тяга к ритуально-сакральному языку: он проявляется в обыгрывании советского архитектурного наследия (у Кориной), исследовании потустороннего характера действительности (у Рубанкова) и в воссоздании атмосферы паломничества (у "Хвойных").

Московский музей современного искусства

Борис Мессерер. "Калейдоскоп времени" (12+) До 31 августа

Московский музей современного искусства успешно показывает как работы ультрасовременных художников, так и шедевры ХХ века. Прекрасным примером второго стала персональная выставка Бориса Мессерера "Калейдоскопы времени" (12+), в фокусе которой нерастиражированное искусство модернизма, индивидуальность автора, проявляющаяся в самых разных жанрах, от книжной иллюстрации до сценографии.

Сын артиста балета и актрисы немого кино, Мессерер рос в атмосфере творческих экспериментов и артистического синтеза. Особое место в практике художника занял театр: макеты оформления театральных постановок включены в экспозицию наряду с его офортами, живописью, инсталляциями и другими работами, созданными автором за период 1950-х–2020-х гг. Кроме того, зрители проекта смогут увидеть документальный фильм, в котором Борис Мессерер комментирует свое творчество через призму ассоциаций, воспоминаний и лейтмотивов.

Мультимедиа Арт Музей

Дмитрий Булин "Между царствами" (16+) До 7 сентября

Биеннале "Мода и стиль в фотографии" (16+) проходит в Московском Мультимедиа Арт Музее уже четверть столетия. Вниманию зрителей представлены лучшие образцы отечественной и европейской fashion-фотографии – изображения, словно сошедшие со страниц глянца. Обрести свой голос в мире высокой моды сложней, чем научиться следовать стандартам сферы, – Дмитрию Булину, похоже, удалось и то, и другое.

В объективе российского фотографа традиционная культура и быт народа сливаются с фантазией, образуя чарующие дуэты были и небыли. На выставке "Между царствами" (16+) автор переосмысливает сюжеты и образы из русских народных сказок: Царевна-Лебедь, край света, плач невесты – обретают изысканное и порой неожиданное звучание, в правдивости которого нет повода усомниться. Черно-белые работы Дмитрия Булина хочется смотреть как незаслуженно забытый ретро-фильм: долго и упоительно.

Подробности выставок смотрите на сайте музеев.