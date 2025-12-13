Грант в Китай, "Онегин" в Москве, незавершенки в Петербурге: опен-коллы для художников 2026

Подборка Клео.ру вдохновит вас начать строить планы на 2026-й.

В декабре принято подводить итоги уходящего года. Но почему бы не присмотреться к новым проектам прямо сейчас?

Для тех, кто настроен решительно и любит путешествовать

ЧтоМеждународная арт-резиденция от Фонда MaxArt и Страхового дома ВСК
ГдеГуанчжоу и Янцзян, Китай 
Когдас февраля по июнь 2026 года 
Прием заявок

до 12 января 2026 года

Фонд современного искусства MaxArt, активно работающий с отечественной художественной сценой с 2021 года, взял новую высоту: в следующем полугодии он предоставит возможность шести авторам из России принять участие в зарубежной арт-резиденции. Место действия: Китай, крупнейшая страна Азии, ее никогда не спящий мегаполис Гуанчжоу и живописный город Янцзян.

"Это уникальный шанс для российских художников: не просто соприкоснуться с другой культурой, а погрузиться в ее среду", – говорит главный куратор Фонда MaxArt и руководитель проекта в Китае, Мария Калинина.

Пространство арт-резиденции в Китае от Фонда MaxArt x ВСК. Фото предоставлено пресс-службой Фонда MaxArt

Полдюжины художников, отобранные в результате опен-колла, смогут провести в Китае месяц, проживая и работая в парах на территории Музея современного искусства Янцзян, а также пользуясь ресурсами, необходимыми для своей творческой практики. Это означает доступ к музейной коллекции, архивам и библиотеке, а также возможность путешествовать, не сильно беспокоясь о финансах (победителям будет выплачиваться грант). Подать заявку возможно индивидуально или арт-коллективом до двух человек. Необходимо прислать описание художественного проекта, портфолио и резюме с контактными деталями. Минимальный возраст участия: 21 год.

Для любителей классики и ее остроумных интерпретаций

ЧтоГрупповая выставка "Евгений Онегин. Энциклопедия" (18+) от Галереи "Открытый Клуб"
ГдеМосква, Россия
Когдас 23 апреля по 12 мая 2026 года
Прием заявокдо 22 февраля 2026 года

"Мой дядя самых честных правил…" – кто не помнит школьные уроки литературы с цитатами из "Евгения Онегина"? Многие здесь вздохнут с облегчением (школа – дела давно минувших дней), но есть и те, кто с удовольствием перечитывает классику, сравнивая свои впечатления от первого знакомства с книгой и ее повторного прочтения. Если вы относитесь ко второй категории и к тому же владеете не только словом (но и, например, техникой масляной живописи), опен-колл от московской галереи "Открытый Клуб" для вас.

Все мы когда-то обращаемся к классике, вступив во взрослую жизнь. Фото: Юлия Крышевич

Выставка "Евгений Онегин. Энциклопедия" (18+), которая откроется в галерее весной грядущего года, подразумевает художественное переосмысление текста романа, причем его совершенно разных аспектов, начиная с описаний моды и заканчивая мыслями об устройстве российского общества XIX века. Организаторы не ставят ограничения по медиумам и техникам работ, но горячо приветствуют создание арт-объекта специально для выставки. По итогам проекта будет издан каталог. Вести работу в Москву, если вы из другого города, придется самостоятельно.

Для тех, кто отчаялся, но не сдается

ЧтоВыставка недоделанных работ от арт-сообщества @art.blago
ГдеСанкт-Петербург, Россия 
Когдаянварь 2026 года 
Прием заявокдо 21 декабря 2025 года 

Многим творческим личностям наверняка откликнется ситуация ниже: вы уже два (три, четыре с половиной) месяца работаете над проектом, а он никак не сдвинется с мертвой точки. И бросить жалко, и продолжать невыносимо – остается ждать подходящего случая… Арт-сообщество @art.blago, популяризирующее современное искусство, как раз предлагает ту самую возможность: отправить на конкурс незаконченную или заброшенную работу в художественном медиуме на ваш выбор. Важно, что при этом степень незавершенности арт-объекта вы определяете лично.

Фото с открытия выставки &#34;Город. Среда. Код&#34; (12+) в арт-кластере &#34;Октава&#34; (Тула). Фото: Павел Леонов. Предоставлено пресс-службой арт-кластера &#34;Октава&#34;

Работы, отобранные для участия в январской выставке, будут инсталлированы силами организаторов, однако авторы объектов возьмут на себя расходы по их транспортировке в Санкт-Петербург. Про гонорар художникам в условиях опен-колла ничего не сказано… Впрочем, если вы действительно не знаете, что делать со своим арт-проектом (и все-таки хотите найти ответ), участие в конкурсе может дать вам подсказку. Организаторы ждут от кандидатов фотографии работ и вольное описание, почему не сложилось их закончить.

Подробности опен-коллов читайте на сайте организаторов. Внимательно ознакомьтесь с условиями конкурса, перед тем как принять в нем участие.

Юлия Крышевич

Редактор раздела «Искусство»

 

