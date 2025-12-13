Грант в Китай, "Онегин" в Москве, незавершенки в Петербурге: опен-коллы для художников 2026

В декабре принято подводить итоги уходящего года. Но почему бы не присмотреться к новым проектам прямо сейчас?

Для тех, кто настроен решительно и любит путешествовать

Что Международная арт-резиденция от Фонда MaxArt и Страхового дома ВСК Где Гуанчжоу и Янцзян, Китай Когда с февраля по июнь 2026 года Прием заявок до 12 января 2026 года

Фонд современного искусства MaxArt, активно работающий с отечественной художественной сценой с 2021 года, взял новую высоту: в следующем полугодии он предоставит возможность шести авторам из России принять участие в зарубежной арт-резиденции. Место действия: Китай, крупнейшая страна Азии, ее никогда не спящий мегаполис Гуанчжоу и живописный город Янцзян.

"Это уникальный шанс для российских художников: не просто соприкоснуться с другой культурой, а погрузиться в ее среду", – говорит главный куратор Фонда MaxArt и руководитель проекта в Китае, Мария Калинина.





Полдюжины художников, отобранные в результате опен-колла, смогут провести в Китае месяц, проживая и работая в парах на территории Музея современного искусства Янцзян, а также пользуясь ресурсами, необходимыми для своей творческой практики. Это означает доступ к музейной коллекции, архивам и библиотеке, а также возможность путешествовать, не сильно беспокоясь о финансах (победителям будет выплачиваться грант). Подать заявку возможно индивидуально или арт-коллективом до двух человек. Необходимо прислать описание художественного проекта, портфолио и резюме с контактными деталями. Минимальный возраст участия: 21 год.

Для любителей классики и ее остроумных интерпретаций