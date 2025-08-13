Телеведущая Ксения Бородина получила главную роль в полнометражном фильме

Телеведущая Ксения Бородина готовится к своему первому крупному проекту в кино. Она сыграет главную героиню в романтической комедии с элементами фантастики "За любовь". Партнером звезды по фильму станет актер Алексей Чадов.

Сюжет ленты строится вокруг семейной пары, находящейся на грани развода. Все меняется, когда супруги случайно находят необычный артефакт – волшебную бутылку, способную исполнять любые тосты. Неожиданная находка приводит к череде событий, которые полностью переворачивают их жизнь.

Режиссерское кресло занял дебютант Андрей Малай. Сценарий подготовили Дарья Петрова, Соня Максимча и Тимур Акавов. Начало съемок запланировано на сентябрь, а площадками станут живописные локации, выбранные создателями фильма.

Для Бородиной эта роль станет новым этапом в творческой карьере. Она уже занимается с актерскими наставниками и активно работает над образом, чтобы максимально передать характер своей героини. Алексей Чадов, известный работами в самых разных жанрах, добавит проекту актерской глубины и узнаваемости.

По замыслу продюсеров, "За любовь" станет трогательной историей о чувствах, кризисах и шансах на новую жизнь. Премьера картины обещает привлечь внимание не только поклонников Ксении Бородиной, но и широкой зрительской аудитории, ценящей легкие, но содержательные фильмы.