Основательница галереи "Тираж 1/1" Ольга Егармина дала совет начинающим коллекционерам

Основательница галереи современного искусства и коллекционного дизайна "Тираж 1/1" Ольга Егармина поделилась своим взглядом на то, с чего стоит начинать интересующимся коллекционированием и как избежать типичных ошибок при покупке произведений искусства. По ее мнению, главный ориентир для новичков – не рыночные тренды и громкие имена, а собственные ощущения и личный отклик.

Егармина обратила внимание, что интерес к искусству в последние годы заметно вырос: открываются новые галереи, проходят ярмарки, формируется молодая аудитория коллекционеров. Однако вместе с этим увеличивается и риск поверхностного подхода, когда покупка совершается ради статуса или следования моде. В таком случае, считает она, искусство быстро превращается в обычный предмет интерьера и теряет свою ценность для владельца.

"Как бы вам не советовали кураторы, галеристы, арт-дилеры, если вы смотрите на работу и не испытываете ничего… то будет странным ее покупать. Зачем жить с искусством, от которого никакой радости или удовольствия?" – высказалась Ольга Егармина в интервью Клео.ру.

По ее словам, прежде чем вкладываться в коллекционные работы, важно научиться разбираться в художественном контексте. Речь идет не о профессиональном образовании, а о внимательном отношении к тому, что именно предлагается рынком.

"Чаще ходите по музеям, галереям, посещайте арт-выставки, ярмарки современного искусства. Для того, чтобы начать разбираться в искусстве, важна насмотренность", – считает основательница галереи.

Также Ольга Егармина советует уделять новым именам. По ее наблюдениям, сегодня на сцене появляется много сильных молодых художников, за которыми интересно следить с самого начала их пути.