Официально стартовали съемки сиквела "Дьявол носит Prada"

Студия 20th Century Studios официально объявила о начале съемок продолжения культовой комедийной драмы "Дьявол носит Prada". Во втором фильме вновь появятся ключевые актеры оригинальной картины: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Также к касту присоединился обладатель "Оскара" Кеннет Брана, который исполнит роль супруга героини Стрип.





Сюжет сиквела сосредоточится на новых реалиях модной индустрии: редактор модного журнала Миранда Пристли сталкивается с упадком бумажных медиа и необходимостью адаптироваться к цифровому формату. Это будет история не только о переменах в профессии, но и о личных вызовах, включая встречу с бывшей ассистенткой Эмили, ныне руководящей крупным рекламным холдингом.

Режиссерское кресло снова займет Дэвид Фрэнкел, а сценарий напишет Алин Брош МакКенна, автор адаптации первой части. Над проектом также работает продюсер Венди Файнерман, получившая "Оскар" за "Форрест Гамп".





Выход фильма приурочен к символичному моменту: после 37 лет у руля Vogue в отставку ушла Анна Винтур, ставшая прототипом образа Миранды Пристли. В новом фильме, как ожидается, будет сохранен фирменный сарказм, драма и эстетика высокой моды, дополненные актуальными темами – цифровой трансформацией, конфликтом поколений и борьбой за выживание глянцевых брендов в эпоху соцсетей.

Премьера "Дьявол носит Prada 2" намечена на 1 мая 2026 года.