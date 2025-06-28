В SISTEMA GALLERY открылись три новые выставки ко дню рождения галереи

В московской галерее современного искусства SISTEMA GALLERY стартовала юбилейная программа в честь трехлетия со дня открытия. Галерея отмечает дату сразу тремя выставками, которые уже доступны для посещения.



Художник Константин Звездочетов и искусствовед Ольга Турчина подготовили проект под названием "Отдел кадров" (0+) (1–20 июля 2025). Экспозиция посвящена влиянию кино на современное искусство. Участники – более 15 художников, включая Мишу Most, Юрия Шабельникова, Настю Антипову и других. Вдохновением для них стали культовые фильмы и анимация советской эпохи: от анимационного фильма "Голубой щенок" и мюзикла "Приключения Буратино" до знаменитых комедий "Бриллиантовая рука", "Кин-дза-дза!" и работ Сергея Параджанова.





Одновременно в галерее работают две персональные выставки. "Сеть артефактов" (0+) Даши Мальцевой (1–13 июля 2025) исследует взаимодействие живописи и цифровых технологий, превращая картины в своеобразные "археологические объекты" постцифровой эпохи.





Проект Дарьи Пасечник "Посты из ниоткуда" (0+) (1–13 июля 2025) обращается к теме визуального эскапизма, объединяя живопись, фантастическую эстетику и элементы поп-культуры. Выставку сопровождает оригинальное звуковое оформление и ювелирные объекты.

По словам директора галереи Анастасии Волковой, SISTEMA GALLERY не стоит на месте: в планах открытие новых мастерских, книжного магазина и кафе.

"Наша галерея продолжает стремительно развиваться. В этом году мы активно работали с широкойаудиторией, для которой открыты ежедневно на бесплатной основе", – отмечает Анастасия.