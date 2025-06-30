"Кусама: Бесконечные миры": история о том, как превратить обсессию в искусство

"Бесконечные миры" (16+) – документальная история о невероятной Яеи Кусаме: японской художнице, чей стиль и взгляд на действительность покорили мировое арт-сообщество в конце прошлого века. Режиссером и сценаристом фильма выступила Хезер Ленц, известная своими работами о маргинальных личностях, которым удалось достичь успеха в жизни. Фильм вышел в мировой и российский прокат семь лет назад; ре-релиз картины в России этим летом дает возможность не только заново погрузиться в удивительную историю, но и оценить актуальность нарратива (похоже, за последние годы она только возросла).

Полноценный рассказ об искусстве постмодернизма сегодня немыслим без упоминания имени Яеи Кусамы. Стоимость ее работ бьет мировые рекорды (согласно данным страховой компании Hiscox HSX, Кусама стала самой дорогой художницей в 2023 году по итогам аукционных продаж, оттеснив в списке даже Дэвида Хокни). Еще несколько десятилетий назад такое будущее для японки не мог предсказать никто: латинское выражение "через тернии к звездам" максимально точно характеризует творческий путь Яеи.





Уроженка города Мацумото, девушка получила формальное художественное образование: она увлекалась рисунком с детства, несмотря на категорический протест ее матери против своевольного ремесла. Методы классической живописи, освоенные в школе искусств Киото, недостаточно убедили Яеи. Судьбоносным для нее оказалось случайное знакомство с работами Джорджии О’Кифф: открыв для себя американский абстракционизм, Кусама вступила в переписку с О’Кифф и даже решилась на переезд в США, строить творческую карьеру. За океаном Яеи Кусаму ждала не сказка, а полоса препятствий, процесс преодоления которой был столь же непредсказуем, как и финал.

Американская сцена искусства середины ХХ века, гораздо более насыщенная и продуктивная в сравнении с предыдущими десятилетиями, все еще зиждилась на консерватизме. Сердца нью-йоркских галеристов и арт-критиков уже успело покорить поколение белых мужчин-художников, апологетов направления поп-арта и столь волнующей Яеи абстракции. Среди звезд нью-йоркской художественной сцены 1950-х: Роберт Раушенберг, Ханс Хофман, Джаспер Джонс, Энди Уорхол… У начинающей в те годы японской художницы по существу не было ничего: ни ценных знакомств, ни богатых покровителей, ни даже сносного владения английским языком.





Все, что было у Яеи, ее выдающийся творческий почерк (в тот момент на стадии формирования), преданность делу и удивительная упертость. Кусама до сих пор называет себя "навязчивой художницей", возможно, имея в виду сразу все: свой характер и стиль в искусстве – бесконечно повторяющиеся элементы, в частности, ее фирменные горошины и знаменитые зеркальные комнаты. Навязчивым было и ментальное состояние художницы: с детства Яеи страдала от обсессий, с возрастом недуг только усугубился. Галлюциногенное восприятие мира, безусловно, обогатило живописную практику Кусамы; стоило ли оно страданий, выпавших на долю героини, – вопрос, который не подразумевает ответа.

Попав в Новый Амстердам в районе своего 30-летия, японка в буквальном смысле штурмом брала местные галереи и сражалась за внимание влиятельных людей. Воинственное присутствие художницы в пространстве было сложно не заметить, однако творческая богема Нью-Йорка продолжала ее игнорировать: многие не воспринимали Кусаму всерьез как автора, хотя и интересовались ее методом и открытиями в живописи украдкой. В Америке Яеи Кусама столкнулась с различными проявлениями дискриминации (ее творческие идеи часто "заимствовали" коллеги по цеху, им же отдавали предпочтение галеристы при организации выставок), но именно здесь, за океаном, художница получила свои первые лучи славы.





В дальнейшем Кусаму ждал период забвения, возвращение на родину и новый триумф: об этом подробней в работе Хезер Ленц. Фильм "Кусама: Бесконечные миры" вряд ли удивит часть аудитории, хорошо знакомой с биографией художницы. Для некоторых зрителей, впрочем, могут стать откровением несколько любопытных эпизодов: например, о платоническом романе между Кусамой и художником Джозефом Корнеллом или о выявленном сходстве между серийной шелкографией Энди Уорхола, гигантскими плюшевыми скульптурами Класа Олденбурга – и ранним творчеством японки.



Все же, сильная доля картины – не факты, а тон: прямой, честный, эмоциональный рассказ: о трудностях движения против потока, силе трансформации боли в искусство, лабиринтах судьбы, ведущих к жизни. Рассказ, который был бы невозможен без участия самой "навязчивой художницы", разумеется. Сегодня Яеи Кусаме 96: она продолжает работать и сохраняет активность на мировой художественной сцене.

Возрастное ограничение: 16+