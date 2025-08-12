Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части "Пиратов Карибского моря"

После многолетнего перерыва у поклонников культовой франшизы появился шанс вновь увидеть Джонни Деппа в образе капитана Джека Воробья. Продюсер серии Джерри Брукхаймер подтвердил, что общался с актером о возможном участии в шестом фильме. По его словам, Депп готов рассмотреть предложение, если сценарий будущей картины его устроит.

Работа над сценарием ведется уже несколько лет. Над ним трудятся Крейг Мазин ("Одни из нас"), Тед Эллиот и Джефф Натансон, знакомый фанатам по пятой части. По информации продюсера, финал истории уже готов и оценивается как "потрясающий", однако первые два акта еще дорабатываются.

Шестая часть задумывается как перезапуск франшизы, однако создатели хотят сохранить ключевой элемент – харизматичного капитана, ставшего визитной карточкой серии. Возвращение Деппа станет примирительным шагом между актером и Disney, с которыми отношения резко ухудшились после скандального судебного процесса с Эмбер Херд в 2022 году. Тогда актер категорически отрицал возможность возвращения во франшизу, заявив, что не сделает этого "ни за 300 миллионов долларов и миллион альпак".

Последний раз Депп появился в роли Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", вышедшем в 2017 году. С тех пор обсуждались разные варианты развития истории, включая женский спин-офф, но проект неоднократно откладывался.

Если переговоры завершатся успешно, шестая часть может объединить старых и новых героев. Ранее о желании вернуться в "Пиратов Карибского моря" говорил и Орландо Блум, сыгравший Уилла Тернера. Это повышает шансы на то, что новый фильм станет громким возвращением сразу нескольких любимых персонажей.