Искусство в городе: монумент "Дружба навеки" Зураба Церетели на Тишинской площади

Бюсты известных личностей, исторические здания – Москва наполнена архитектурными памятниками, многие из которых говорят сами за себя: чтобы "прочесть" их смысл, достаточно минимально интересоваться культурным прошлым страны. В то же время некоторые монументы выглядят менее очевидно, словно предлагая зрителю разгадать тайну их создания. Одна из таких архитектурных загадок Москвы – композиция "Дружба навеки" авторства Зураба Церетели на Тишинской площади.



Первая работа скульптора на улицах столицы, монумент был установлен в 1983 году в честь 200-летия подписания Георгиевского трактата, соглашения о переходе грузинского царства Картле-Кахети под протекторат Российской империи. На момент открытия "Дружбы навеки" Грузинская ССР входила в состав советского государства, а воспоминание о некогда находившейся в окрестностях колонны Грузинской слободе только усиливало радушный дипломатический тон композиции. Впрочем, сегодня, когда о разделенном прошлом двух стран говорят разве что исторические названия улиц, например улицы Большая Грузинская и Малая Грузинская, монумент продолжает излучать силы для душевного подъема населения.







Возвышающийся над землей на уровне 42 метров, бронзовый монумент внешне напоминает свиток или колосс, увенчанный позолоченным венцом. При близком рассмотрении открывается основа композиции: вязь из букв арамейского, грузинского, славянского алфавитов. Соединить буквы в слоги, а затем в слова нужно постараться, да и вряд ли скульптор ожидал от публики такой изобретательности. Шестнадцать свитков "для чтения" расположились ниже, на постаменте: строки русских и грузинских поэтов, мыслителей, художников, воспевающих, по Маяковскому, "солнечный край" Сакартвело и нежные взаимоотношения двух народов.

"И Божья благодать сошла на Грузию", – писал Михаил Лермонтов в 1840 году, а Сергей Есенин несколькими десятилетиями позднее называл себя "северным другом и братом" грузин. Кроме того, на картушах вылиты строки из произведений и высказывания Александра Пушкина, Константина Симонова, Ильи Репина, Максима Горького и даже Бориса Пастернака, "запрещенного" в советской России поэта.





"Народ – зодчий речи. Речь – зодчий народа", – сообщает нам закольцованная рама из слов на медной плите, информационном сопровождении монумента. Символизирующая, по выражению самого Зураба Церетели, "языковую дружбу" двух стран, композиция служит не только прекрасным украшением Тишинской площади, но и вдумчивым посланием мастера, продолжающего свой диалог с цивилизацией.