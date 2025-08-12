Ян Цапник: "Гонорар потратится, а если "нагадить в вечность" - не отмоешься"

В начале августа в Москве состоялась светская премьера нового проекта режиссера Игоря Багатурия – комедийной музыкальной картины "Атель-Матель". Одну из главных ролей в ней сыграл актер, звезда кино и шоу-бизнеса Ян Цапник. По сюжету, его герой вместе с женой и двумя детьми открывают эко-отель с весьма сомнительными "тематическими" СПА-процедурами. О живописных съемках в Дагестане, вживании в роль обналичника и о том, на что он не пойдет ради денег, Ян рассказал на красной дорожке. Причем пришел он на премьеру не один, а с 26-летней дочкой Елизаветой, которая также снялась в фильме. Более того, по общему признанию, именно она стала движущей силой, которая привела Яна Юрьевича в этот фильм.





– Ян, тут слухи дошли, что это именно Лиза вас в картину "вписала"?

– Так и есть. После первых же проб она спросила у режиссера: "А вы Яна Юрьевича зовете?" Тот был в сомнениях, видимо, хотел кого-то помоложе. Но Лиза его убедила: "Смотрите, какой он худой, красивый, стильный – Брэд Питт!" Все. Позвали!

– А о своем экранном герое расскажете? Каким он у вас получился?

– Надеюсь, что человечным и обаятельным. У него, конечно, свои тараканы в голове, но как и у большинства нас всех. А так… узнаваемый, симпатичный персонаж. Обстоятельства просто сложились, что он сначала ведет себя неправильно, а потом все налаживается. Мой Саша Родионов – обнальщик из Москвы. В какой-то момент судьба сводит его с опасным авторитетом по кличке Пчеловод, а тот, как наглядно выяснилось, жестоко расправляется с должниками. Красочно представив себя головой в пчелином улье, Саша быстренько хватает семью и бежит с ней в Дагестан по программе защиты свидетелей. Жена и дети уверены, что их ждет обычный отпуск, так что Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный эко-отель.

– Вы в роль обналичника-обманщика как вживались? Довольны результатом?

– Роли всякие нужны, роли всякие важны. Ну, слушайте, врать-то по жизни все умеют. Кто-то лучше, кто-то хуже. Я лично стараюсь в обычной жизни этого не делать, потому что больше всего ненавижу две вещи: вранье и предательство. Сейчас, кстати, хорошо про схемку напомнили. Мы фильм год назад снимали, я уже и забыл, чем я там "по профессии" занимался. Точно, был обналичником. Что там вживаться-то? Таких персонажей в начале 90-х я насмотрелся, замечал на улицах, когда люди доллары меняли. Так что для роли всегда что-то берешь, вынимаешь из копилки воспоминаний, и в итоге получается такой вот Саша. По поводу доволен ли я? Всегда хочется лучшего. Со стороны я критично к себе отношусь. Как только сам себе начнешь нравиться, то надо, думаю, будет заканчивать с профессией. Меня вообще часто спрашивают журналисты: какие роли вам ближе и интереснее играть? Мне, честно говоря, неважно, кого играть, мне нравится все. И чем больше ты играешь роли, которые отличаются одна от другой, тем лучше. Ведь это и есть твое развитие.

– А если хорошие деньги за "плохую" роль предлагают, согласитесь?

– Нет "плохих" ролей, есть плохие сценарии. От таких отказываюсь. Объясню: гонорар, он ведь потратится, а вот если "нагадить в вечность" – снявшись в плохой картине – то от этого уже не отмоешься. Надо как-то выбирать. Лучше всего, когда и сценарий хороший, и роль главная, и гонорар хороший!

– Какой съемочный день запомнился больше?

– Все дни были неповторимы и уникальны – от первого до последнего… Жара 35 градусов и одна мысль: дотянуть до конца смены, а там встать под холодный душ. А потом раз – дождь. И сразу ни связи, ни электричества. Окошко открываем – а там орлы прилетели. Так что и комедия, и трагедия – все вместе, все в одном кадре! Для меня это не просто картина, а яркое путешествие-приключение по красотам Кавказа, наполненное музыкой, смехом и настоящим теплом дружбы. Я бы добавил, что "Атель-Матель" – это авантюрная музыкальная комедия, вдохновленная классикой советского кинематографа Леонида Гайдая и Георгия Данелии.





– Сьемки проходили в Дагестане?

– В основном. И знаете, моя жизнь после поездки в Дагестан разделилась на "до" и "после". Реально всем рекомендую, такая красота! Спасибо всем местным – потрясающие люди, которые нас принимали везде и помогали во всем – делили с нами кров и последнюю лепешку. Дагестан, Гунибский район, красота села Чох – все это совсем недавно открылось для туристов и кинематографистов, и все эти природные красоты еще не затерты, люди их не видели, даже не знают, что у нас такое есть.

– Дочке с ролью помогали? Советы, может, давали.

– Лиза в том возрасте, когда, на мой взгляд, еще нуждается в советах папы, но в большинстве своем делает ровно так, как сама считает правильным. Но я с ней тоже учусь. Что-то получается, что-то нет. Потом, бывает, садимся и разбираем: что получилось, что нет, где зря не послушалась, а где – правильно все сделала.

– А у кого съемочных смен больше было?

– У меня. Я старше.

– Кстати, а свой семейный эко-отель теперь не планируете открывать? Это сейчас модная тема.

– Ой нет, я же не бизнесмен. Я только играю таких. Пока сам не планирую, но теоретически подловлен. В фильме мы с женой в своем "Ателе-Мателе" предлагаем постояльцам весь спектр "СПА-услуг": бердхиринг – слушание пения птиц, за которых свистят местные джигиты, бьюти-кебабинг – обмазывание странной жижей до превращения в кокон, фитобурки и тому подобное.

– Вы сами комедии любите смотреть?

– Люблю, да. Больше всего мне нравится антивоенная, антинацистская кинокомедия режиссера Эрнста Любича, снятая им в США в 1942 году "Быть или не быть". И еще одна из любимых – нашего Эльдара Саныча Рязанова – "Служебный роман".

– При вашем плотном графике постоянно требуется быть в хорошей физической форме, как ее поддерживаете?

– Тяжело с этим. Но, как говорится, какой стол, такой и стул. Если хороший проект, то сразу забываю про свои вредные привычки, пересаживаюсь на гречку и худею, например. Или толстею. Так, на "Горько!" мне пришлось потолстеть более чем на 10 килограммов. А вот на съемках "Атель-Матель" у меня спорт был постоянно: в горы, с гор, в горы и обратно... По жизни считаю, что главное – есть в меру, не обжираться.





– И последний вопрос: вы сегодня такой импозантный. Во всем черном: шорты, футболка и рубашка в тон.…Сами себе комплект на выход подбираете?

– Это все труды и старания моего хорошего друга, дизайнера и гениального человека – Яниса Чамалиди. Он, кстати, тоже сегодня пришел со мной на премьеру. Я уже давно "перешел" на его вещи: удобно, практично. А шорты – модно, да и в такую погоду не жарко!