Тина Канделаки анонсировала новогодний фильм ТНТ по "Мастеру и Маргарите"

ТНТ уже начал подготовку следующего новогоднего полнометражного проекта. Генеральный директор канала и заместитель гендиректора "Газпром-Медиа" Тина Канделаки сообщила в своем телеграм-канале, что команда рассматривает в качестве основы роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" – но в неожиданной, праздничной трактовке.

По задумке создателей, действие перенесут в атмосферу "лихих" 90-х: с узнаваемыми визуальными кодами эпохи – темными иномарками, кожаными куртками, "новыми русскими" и бандитским флером. При этом проект позиционируют именно как новогоднюю комедию, а не как очередную серьезную экранизацию классики. Внутри обещают плотный слой поп-культурных отсылок к знаковым фильмам и сериалам про 90-е – от "Брата" и "Бумера" до "Бригады", "Жмурок" и "Слова пацана".

В качестве рабочего варианта названия в промоматериалах уже мелькает подзаголовок "Масло на асфальте" – игра смыслов одновременно отсылает и к булгаковскому сюжету, и к кинохиту минувших лет. Также заявлено, что в проекте сохранится "фирменная" новогодняя интонация ТНТ: легкий тон, музыкальные номера и максимально узнаваемый каст.