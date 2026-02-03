Сольные выставки февраля в Москве: от беспредметной живописи до индийской философии

Персональная выставка – важная точка развития в карьере любого художника. Пять авторов современного искусства недавно получили такую возможность: их высказывания можно увидеть в ближайшие недели на ведущих арт-площадках столицы.

Объединение "Выставочные залы Москвы" (Галерея "На Песчаной" и Галерея "Тушино")

Персональные выставки Ольги Безлепкиной (6+) и Николая Пака (6+)

Выставки продлятся до 15 февраля 2026 года

До середины февраля в Объединении "ВЗ Москвы" пройдут сразу две персональные выставки российских художников: члена МСХ Николая Пака и участницы печатной лаборатории Printnonstop Ольги Безлепкиной. Проект "Человек" (6+) в Галерее "Тушино" родился из любви Пака к наблюдению за людьми в потоке повседневности: на улицах и площадях, в метро и в переходах. Безлепкину больше интересуют места – однажды чужие и одинокие, при переезде они начинают ощущаться как родные. На выставке "Укореняясь в воздухе" (6+) в Галерее "На Песчаной" в основном представлены печатная графика и акварельные пейзажи в духе фотореализма, в то время как главным медиумом для Николая Пака остается масляная живопись.





***

ПиранезиLAB (ЦТИ "Фабрика")

Персональная выставка Никона Филиппова "Другие перспективы" (12+)

Выставка продлится до 28 февраля 2026 года

Художник Никон Филиппов имеет опыт в анимации и кинематографе, что, безусловно, повлияло на его серию графических работ, легших в основу нового персонального проекта. В экспозиции в пространстве ПиранезиLAB автор путешествует по волнам памяти, воссоздавая моменты из автобиографии по изменчивым воспоминаниям. В тонкой графике Филиппова словно миражи проступают антропоморфные фигуры, техно– и мифологические образы, природные элементы… Их зыбкость и незавершенность навевают сомнение в том, как оно было на самом деле, – и все же рисунки радуют глаз своей хрупкой, почти фантомной связью с прошлым.





***

Cube. Moscow

Выставка Алексея Мандыча "Ты такой же, как я сам" (16+)

Выставка продлится до 1 марта 2026 года

Новый проект в лектории арт-пространства Cube. Moscow лежит на стыке исследования и художественной практики. Деятель современного искусства Алексей Мандыч представляет свое видение мироздания на основании трансформационной игры из индийской философии. Пространство экспозиции, подобно игровым полям "Лилы", символизирует собой модель реальности, в которой путь человека зависит как от него самого, так и от окружающих обстоятельств. Змея – шаг назад, лестница – несколько ходов вперед: по задумке художника, а также куратора проекта Жанны Бобраковой и писателя Евгения Немоляева, поля "Лилы" возможно рассматривать только как цельное высказывание, систему идей "порядка, кода, движения", что сближает ее с жизнью и с современным искусством.





***

ММОМА на Гоголевском бульваре

Выставка Дмитрия Сухова "Между хаосом и формой" (0+)

Выставка продлится с 13 февраля по 22 марта 2026 года

Авторский почерк художника Дмитрия Сухова узнается с полувзгляда: беспредметные композиции, в которых динамика линий лавирует в бушующем море красок. С одной стороны, Сухов не стремится подражать в творчестве: он вырос в Омской области, знает и любит сибирскую природу, о чем смело заявляет как художник. С другой стороны, живописец с достоинством продолжает наследие абстрактного экспрессионизма – направления, получившего в России гораздо более скромное развитие, чем, скажем, в США. На персональной выставке Дмитрия Сухова в ММОМА представлены как его картины, так и скульптурные, керамические работы, а также инсталляции.





Подробности проектов и условия их посещения смотрите на сайтах площадок.