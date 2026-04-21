Чем заняться в последние выходные апреля в Москве

25 и 26 апреля москвичи и гости столицы смогут посетить сразу два фестиваля современного искусства: на территории творческого вуза и в бывшем депо.
Вторая половина весны – погода шепчет (даже если совсем тихо), хочется больше гулять, видеть и в принципе быть где-то за пределами квартиры. Фестивали современного искусства – хорошая возможность не только "проветрить" голову, но и на других посмотреть, и себя показать.
Как повысить квалификацию/научиться новому творческому специалисту? Чем дышат современные арт-коллективы в области танца, музыки и на стыке направлений? За ответами на эти вопросы (и просто за вдохновением) советуем отправиться на Дни современного искусства DOCA, а также на фестиваль "Тон-фест".
|Что
Дни современного искусства DOCA (0+)
|Где
|ИГУМО (ул. Верхняя Первомайская, 53)
|Когда
|25 и 26 апреля
Институт гуманитарного образования и информационных технологий – частный творческий вуз, готовящий студентов по двум направлениям: дизайна и фотографии. Вуз работает с 1992 года, а на протяжении последних тринадцати лет также является площадкой для проведения фестиваля современного искусства DOCA (Days of Contemporary Art). 25 апреля ИГУМО ждет абитуриентов на День открытых дверей, который одновременно станет преддверием фестивальной выставочной программы. В этом году фокусом DOCA стала тема "Москва. Личное". Кураторами фестиваля выступили деканы факультетов ИГУМО, Владимир Демьяновский и Вадим Гущин.
Приглашенные медиа-художники поделятся своими переживаниями относительно жизни в столице, влияния ее характера, темпа и настроения на собственную творческую практику. В частности, вниманию зрителей будут представлены концепция "Вагон-музей" – модель вагона Арбатско-Покровской линии Московского метро – и фотовыставка, посвященная хлебному промыслу столицы.
Гости фестиваля также увидят работы фотохудожников Валерия и Натальи Черкашиных, "королевы сварки" Александры WELDQUEEN, скульптора Романа Ермакова, художников Тима Парщикова, Сергея Вэ и некоторых других. Обсудить увиденное с авторами работ будет возможно в ходе открытых дискуссий.
|Что
|Фестиваль современного искусства "Тон-фест" (16+)
|Где
|"Тон-центр" (Комсомольская площадь, 3/30с1)
|Когда
|с 23 по 30 апреля
Фестиваль молодого искусства "Тон-фест" на территории бывшего депо на Комсомольской площади – настоящий гимн молодости. Состояние души, в котором хочется двигаться, искать, взаимодействовать с миром, ошибаться и радоваться – вот что определяет наш внутренний возраст даже больше, чем цифра в паспорте. К слову, сама площадка "Тон-центр" открылась всего лишь под занавес 2025-го. Художественным руководителем новоиспеченного арт-пространства стала известный московский куратор Катя Бочавар. В этом году состоится премьерный выпуск фестиваля.
Программа "Тон-Фест" 2026 продлится неделю, предлагая зрителю события в разных жанрах современного искусства: от хореографии и драматургии до фотографии и музыки. Среди гостей фестиваля – танцевальное сообщество Contemporary Moscow, клуб рисовальщиков движущейся натуры "Партитура движения", арт-объединение "студия десять", Центр электроакустической музыки ЦЭАМ и не только. В последние выходные апреля гости "Тон-центра" смогут увидеть выставку современной фотографии под аккомпанемент саунд-инсталляции РОТОР, а также услышать эксперименты с блюзом и нойзом от творческих группировок No Wave! и Miqroflora.
Возрастное ограничение для программ фестивалей "Тон-фест" и DOCA: 16+. На территории ИГУМО и "Тон-центра" возможно находиться с детьми.
