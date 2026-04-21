Чем заняться в последние выходные апреля в Москве

Вторая половина весны – погода шепчет (даже если совсем тихо), хочется больше гулять, видеть и в принципе быть где-то за пределами квартиры. Фестивали современного искусства – хорошая возможность не только "проветрить" голову, но и на других посмотреть, и себя показать.

Как повысить квалификацию/научиться новому творческому специалисту? Чем дышат современные арт-коллективы в области танца, музыки и на стыке направлений? За ответами на эти вопросы (и просто за вдохновением) советуем отправиться на Дни современного искусства DOCA, а также на фестиваль "Тон-фест".

Что Дни современного искусства DOCA (0+) Где ИГУМО (ул. Верхняя Первомайская, 53) Когда 25 и 26 апреля

Институт гуманитарного образования и информационных технологий – частный творческий вуз, готовящий студентов по двум направлениям: дизайна и фотографии. Вуз работает с 1992 года, а на протяжении последних тринадцати лет также является площадкой для проведения фестиваля современного искусства DOCA (Days of Contemporary Art). 25 апреля ИГУМО ждет абитуриентов на День открытых дверей, который одновременно станет преддверием фестивальной выставочной программы. В этом году фокусом DOCA стала тема "Москва. Личное". Кураторами фестиваля выступили деканы факультетов ИГУМО, Владимир Демьяновский и Вадим Гущин.





Приглашенные медиа-художники поделятся своими переживаниями относительно жизни в столице, влияния ее характера, темпа и настроения на собственную творческую практику. В частности, вниманию зрителей будут представлены концепция "Вагон-музей" – модель вагона Арбатско-Покровской линии Московского метро – и фотовыставка, посвященная хлебному промыслу столицы.

Гости фестиваля также увидят работы фотохудожников Валерия и Натальи Черкашиных, "королевы сварки" Александры WELDQUEEN, скульптора Романа Ермакова, художников Тима Парщикова, Сергея Вэ и некоторых других. Обсудить увиденное с авторами работ будет возможно в ходе открытых дискуссий.