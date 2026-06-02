Арт-инфлюенсер Хильде Линн Хелфенштейн умерла в Бразилии

В Сан-Паулу расследуют смерть американской художницы, куратора и арт-инфлюенсера Хильде Линн Хелфенштейн, известной в профессиональной среде под псевдонимом Джерри Гогосян. Ей было 40 лет. По данным бразильского издания Globo, тело обнаружили 31 мая в номере пятизвездочного отеля Rosewood São Paulo.

Хелфенштейн находилась в Бразилии около трех недель. По предварительной информации, поездка была связана с косметической процедурой. Тревогу поднял пластический хирург, который не смог дозвониться до нее и приехал в отель, чтобы проверить, все ли в порядке. Сотрудники гостиницы пытались связаться с гостьей по телефону, но ответа не получили. После этого они вошли в номер и нашли женщину без сознания.

По данным местных медиа, в номере также обнаружили пустую бутылку водки, разбитый стакан и таблетки неизвестного происхождения. Причина смерти пока не названа. Полиция Сан-Паулу открыла расследование и рассматривает обстоятельства произошедшего как подозрительные. Представители Rosewood São Paulo подтвердили факт смерти гостьи и сообщили, что сотрудничают с компетентными органами, однако от дополнительных комментариев отказались из уважения к семье и ходу следствия.

Хильде Линн Хелфенштейн получила широкую известность в арт-мире благодаря инстаграм*-аккаунту Jerry Gogosian, который она запустила в 2018 году. Название было составлено из имен арт-критика Джерри Зальца и галериста Ларри Гагосяна. Сначала проект существовал анонимно: на странице публиковались мемы, язвительные наблюдения и инсайдерские шутки о современном искусстве, галереях, коллекционерах и закрытых правилах арт-рынка.

Аккаунт быстро набрал аудиторию и вышел за пределы узкого профессионального круга. Хелфенштейн называли одной из самых заметных сатирических фигур арт-индустрии, а ее проект сравнивали с таблоидной хроникой, перенесенной в мир галерей, аукционов и дорогих ярмарок. В 2020 году личность автора раскрылась, после чего Хелфенштейн начала развивать проект уже публично.

В дальнейшем она вела подкаст Art Smack, выпускала рассылку Jerry Report, курировала онлайн-выставку Sotheby’s и сотрудничала с крупными брендами, включая Ruinart и Edition Hotels. При этом в последние годы Хильде Линн Хелфенштейн постепенно дистанцировалась от образа Джерри Гогосян. Летом прошлого года она объявила, что намерена закрыть проект, объяснив это внутренним переходом к новому этапу.

